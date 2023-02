„Soupeř disponuje velmi kvalitním kádrem. U nás to jasně ukázal,“ vracel se k utkání krnovský trenér Gustav Santarius. „O proti debaklu v Opavě se naše hra změnilo. Do sestavy se nám pomalu vrací marodi. Naše obrana s návratem Kuby Swiecha a Johna fungovala dobře,“ pokračoval domácí stratég. „V prvním poločase jsme tam měli dobré věci. Do druhého poločasu poslali hosté nové hráče. Dá se říci, že prostřídali téměř celou jedenáctku. Nám s přibývajícím časem začaly docházet síly, a to se projevilo do výsledku,“ doplnil Santarius.