/FOTOGALERIE/ Krnovští fotbalisté jsou stále v krajském přeboru stoprocentní. V sedmém kole si poradili svěřenci trenéra Gustava Santariuse s Hlubinou. Díky gólům Hrubého a Havlíčka vyhráli 2:0.

Krnovští fotbalisté se svými fanoušky | Foto: Marek Koraba

Začátek měli domácí výborný. Už ve 3. minutě se dostal do vápna soupeře Váňa, udělal zasekávačku, byl faulován a sudí Šistík nařídil penaltu. K její exekuci se postavil samotný Váňa, ale vůbec netrefil zařízení. Chvíli na to nahrával Váňa Sklenaříkovi, ten udělal kličku protihráči a i gólmanovi, jenomže ke smůle domácích trefil pouze tyč. „Úvod byl celkově hektický. Hlubina také měla zajímavé momenty. I jednu hodně slušnou šanci. To při nás stálo štěstí,“ vydechl si trenér Gustav Santarius. „Snažili jsme se držet balon. Jenomže jsme měli problém dostat se do soupeřovy šestnáctky,“ přiznal domácí kouč. Šest minut před poločasem odcentroval Váňa, míče se zmocnil Hrubý, udělal kličku i gólmanovi a Krnov vedl.