Krnov začal přípravu, v úterý má první zápas

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Krnova jdou do zimní přípravy. Na lídra krajského přeboru čeká také první přípravný zápas, a to v úterý s devatenáctkou Baníku. Co se týká kádru, tak v něm zatím k žádným velkým změnám zatím nedochází. Odešel pouze Jiří Mlčoušek do Města Albrechtic.

V sobotu zahájili zimní přípravu fotbalisté Krnova | Foto: Deník/VLP Externista

„Přípravu máme naplánovanou. Věřím, že proběhne bez větších problémů a nebude nás trápit coronavirová pandemie,“ řekl krnovský trenér Gustav Santarius. Co se týká změn v kádru, tak v kabině se žádný velký průvan nedá očekávat. Zatím se vrátil pouze do Města Albrechtic Jiří Mlčoušek. „Momentálně změny neplánujeme. Ale uvidíme, co přinese příprava,“ dodal úspěšný stratég. Galvas opět obul brusle, v noci sleduje synovce v Chicagu Krnov v přípravě: 1. února: Krnov – Baník Ostrava U 19 (17.00), 5. února: SFC Opava U 19 – Krnov (10.00), 12. února: Krnov - Želatovice (14.00), 16. února: Krnov – SFC Opava B (17.00), 19. února: Krnov – Vítkovice (14.00), 26. února: Krnov – Heřmanice (14.00), 5. března: Krnov – Polanka (10.15), 12. března: Krnov – Staré Město u Frýdku – Místku (14.00).