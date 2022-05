Krnov začal dobře, už po jedenácti minutách ho poslal do vedení Sklenařík. A mohlo být ještě veseleji. Po faulu na Hrubého nařídil rozhodčí Godfryd penaltu, tu ale Váňa neproměnil. „My jsme pak udělali chybu při standardce a soupeř vyrovnal,“ řekl hostující trenér Gustav Santarius.

Fotbalistům Chomýže se nevedlo, dostali čtyřku

Ve druhém poločase nejdříve hosté přežili dvě velké šance. Pak přišla individuální akce Hrubého, který našel Váňu a ten poslal Krnov do vedení. Šest minut před koncem upravil Váňa na konečných 1:3. „Bylo vidět, že už je konec sezony. Oba týmy se moc nevěnovaly defenzivě. My jsme měli nakonec štěstí. Domácí své dvě šance zahodili, my jsme je naopak proměnili,“ shrnul Santarius.

V neděli se Krnov představí na domácím hřišti. Zápas s Pustou Polomí se ponese ve svátečním duchu, tým převezme pohár pro vítěze v krajském přeboru a s krnovským dresem se navíc bude loučit místní ikona Ondřej Bartoníček.

Český Těšín – Krnov 1:3 (1:1)

Branky: 30. Cieslar – 11. Sklenařík, 72. a 84. Váňa. Rozhodčí: Godfryd – Priesol, Kret. ŽK: Potůček, Sostřonek – Hrubý. Diváci: 20.

Krnov: Řeháček – Burian, Swiech, Havlíček, Sabo – Hrubý, Kolbasa, Macík, Teichmann (77. Tümmler) – Váňa, Sklenařík (77. Tomášek). Trenér: Gustav Santarius.