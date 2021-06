Co to v praxi znamená? „V případě, že kdyby došlo k odstoupení týmu z divizní soutěže F, měli bychom nárok na jeho místo,“ řekl úvodem klubový boss Marek Koraba. Tento případ nastal. V divizi skončilo béčko Třince. „Tahle informace se k nám dostala a pomalu se připravujeme na divizi,“ poznamenal dva týdny zpátky trenér Gustav Santarius. Jenomže brzy bylo všechno jinak. O soutěž výše míří nakonec Bílovec, tedy zatím. „Bílovec se dohodl s Třincem na převod práv na divizi. Tenhle převod posvětil i Výkonný výbor FAČR,“ konstatoval smutně Marek Koraba. „Soutěže přitom převádět nelze. Tedy, pokud se neudělí výjimka, a ta se ukládá na základě pádných důvodů. Jako například dluhy nebo významného poškození mládežnického fotbalu. Což v případě Třince není vůbec pravda. Fotbal v Třinci normálně funguje. Navíc v tomto případě se jedná pouze o tým dospělých,“ kroutí hlavou Koraba a dodává: „Krnovský fotbal je tímto krokem výrazně poškozenů.“

Krnov podal proti tomuto rozhodnutí stížnost. „Napsali jsme stížnost na postup minulého Výkonného výboru FAČR. Věříme, že noví lidé ve vedení fotbalu se budou touto záležitostí zabývat. Měla by rozhodovat sportovní cesta a ne jednání u kulatého stolu,“ podotkl Koraba. „Momentálně čekáme, jak se nový Výkonný výbor k celé záležitostí postaví. Jsme v nejistotě ale zároveň připraveni bojovat, aby zvítězila spravedlnost,“ řekl ještě krnovský šéf. „Pokud neuspějeme se stížností, existuje ještě možnost bránit se právní cestou,“ doplnil.

Krnov už minulosti hrával dokonce i MSFL a Divize by mu určitě slušela. „Na vyšší soutěž jsme připraveni. Věřím, že cestu na fotbal by si našlo ještě více diváků, než normálně chodívá. Taková derby s Bruntálem nebo Rýmařovem by byla velkým tahákem,“ zakončil Marek Koraba.