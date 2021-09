Spanilá jízda krnovských fotbalistů letošním ročníkem Krajského přeboru pokračuje. Tým trenéra Gustava Santariuse porazil Petřvald 2:1. Nicméně i tak má trenér vrásky na čele. Ke třem zraněným hráčům přibyli v neděli další. Utkání nedohráli Holčák, Miškev a Sklenařík.

Krnov má další výhru | Foto: Deník/Roman Brhel

Domácí měli snový začátek. V hlavní roli byl Jakub Hrubý, nejdříve naservíroval balon Holáčkovi, který otevřel skóre. Následně našel centrem Sklenaříka a ten zvyšoval na 2:0. „Měli jsme excelentní vstup do zápasu. Dali jsme dva rychle góly,“ pochvaloval si úvod utkání trenér Krnova Gustav Santarius. Jenomže už ve 12. minutě odstoupil kvůli poraněné patě Holčák. Toho nahradil Miškev, jenomže ani jemu nebylo souzeno poločas dohrát. Za dalších sedm minut musel dolů. „Poranil si koleno. Byl to velký zásah do sestavy. Chybí nám momentálně pět hráčů mimo, a to je hodně,“ posteskl si trenér.