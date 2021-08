Krnov nasadil do hry i poslední posilu, a to stopera Jakuba Swiecha. „Kuba velmi dobře zapadl, naše kvalita hry se s jeho příchodem zvedla,“ pochvaloval si trenér. „S výkonem celého týmu jsem spokojen. Byli jsme hodně na míči. Trochu mě mrzí, že se nám nedařilo proměňovat šance,“ poznamenal Gustav Santarius.

Do druhého poločasu naskočil Josef Holčák a hned se blýskl hattrickem. „Měl tři šance, dal tři góly. Tak to má být,“ chválil kouč. O sestavě na první zápas ještě úplně jasno nemá. „Uvidíme, jak to nakonec postavíme. Kluci z lavičky ukázali, že mají potenciál. S jejich příchodem na hřiště naše kvality hry dolů vůbec nešla, což mě těší,“ zakončil Gustav Santarius.

Heřmanice – Krnov 1:5

Branky Krnova: Holčák 3, Váňa, Havlíček.

Krnov: Řeháček – Havlíček (46. Zavadil), Tümmler, Swiech, Burian (46. Čevela) – Sabo (46. Kolbasa), Váňa (46. Teichmann), Bartoníček (46. Holčák), Holec (46. Miškev), Václavek - Hrubý (46. Rys)