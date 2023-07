/FOTOGALERIE/ Tradiční turnaj o fotbalového Krále Krnovska hostil fotbalový areál v Úvalnu. Do bojů nakonec zasáhly tři týmy. Polský Orzel Branice nedorazil. Z prvenství se radoval nakonec Krnov. Navíc Alexandr Říha si odnesl cenu pro nejlepšího střelce.

Krnov vyhrál turnaj v Úvalně | Foto: Jan Pitřík

Krnovští fotbalisté oba zápasy zvládli s přehledem. Úvalno porazili 6:1 a Chomýž 6:3. V boji druhý flek zdolali fotbalisté z Chomýže domácí výběr 5:3. „V první řadě mě mrzí, že se turnaje nezúčastnil tým Orzel Branice,“ započal své ohlédnutí za turnajem jeden z krnovských trenérů Jan Holouš. „Co se týká hry nemám klukům co vytknout, oba zápasy rozhodli hned v prvním poločase a zbytek utkání už hráli takzvaně na žízeň. Vyzkoušeli jsme staronovou posilu pro béčko - Jana Garbu, který klasický zahrál to co se od něj čekalo,“ pokračoval krnovský kouč.

Opava remizovala s ligistou, ve druhém poločase sahala po výhře

„Tým byl z 90% postavený z kluků z dorostu a myslím si že v téhle kategorii máme obrovský potenciál do budoucna. Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům turnaje a všem hráčům za povedený turnaj, který se nesl ve velmi přátelském duchu,“ zakončil turnajové hodnocení Jan Holouš.

Výsledky: Krnov B - Úvalno 6:1, Krnov B - Chomýž 6:3, Chomýž - Úvalno 5:3.

Nejlepší střelec: Alexandr Říha (Krnov B) 4 branky. Nejlepší brankář: Josef Cocher (Chomýž).Nejlepší hráč: Nikola Simichanidis (Úvalno).