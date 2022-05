V Petřvaldu se hrál v sobotu zajímavý fotbal. „Utkání mělo kvalitu. Domácí hráli jak o život, bylo i dost tvrdé. Klidně mohli vyhrát. Štěstí se ale přiklonilo na naší stranu,“ řekl hostující stratég. Krnov udeřil po standardních situacích. Nejdříve se trefil Kolbasa, po přestávce Váňa. V obou případech se stalo po rohových kopech. „Ve druhém poločase nás dostal Petřvald pod velký tlak. Měli jsme se problém dostat za půlku,“ přiznal Gustav Santarius. Do velkých šancí se dostali Palatický s Vrzalem. Prvně jmenovaný dokonce trefil břevno. Ve druhé minutě nastavení kopal Petřvald standardní situaci a do pokutového území se vydal i brankář Kozelský. Hosté se ale zmocnili míče a Bartoníček po zhruba z pětačtyřiceti metrů poslal do sítě – 1:3.

Krnov má již postup v kapse. „Ještě chceme uspět v krajském poháru,“ dodal šéf krnovské lavičky. Krom toho se už poohlíží po posilách pro nový soutěžní ročník.

Petřvald – Krnov 1:3 (0:1)

Branky: 47. Palatický – 42. Kolbasa, 54. Váňa, 92. Bartoníček. Rozhodčí: Petroš – Dvořák, Vojkovský. ŽK: R. Huvar, J. Huvar, Bílý – Macík, Váňa, Hrubý, Kolbasa, Michálek. Diváci: 80.

Petřvald: Kozelský – R. Huvar, Talián, Červeňák, Ciesarik – Macíček, Danyi (46. Bílý) , Baďura, Vrzal – Palatický, J. Huvar. Trenér: Jiří Halamíček.

Krnov: Řeháček – Sabo (58. Havlíček), Swiech (66. Teichmann), Tümmler, Burian – Váňa (66. Tomášek), Kolbasa (73. Michálek), Bartoníček, Macík, Hrubý – Sklenařík. Trenér: Gustav Santarius.