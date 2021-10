Lídr fotbalového krajského přeboru z Krnova vyhrál i třinácté utkání sezony. Na domácím trávníku rozstřílel Čeladnou vysoko 7:0. Nutno ale říci, že favorit se v prvním poločase docela trápil.

Krnov naděloval | Foto: Jan Pitřík

„V prvním poločase jsme měli velký problém dostat se do soupeřova vápna. Ten výborně bránil a když jsme se k něčemu přece jen dostali, byl proti soupeřův gólman,“ přiznal trenér Krnova Gustav Santarius. Až čtyři minuty před koncem první půle se ve skrumáži zorientoval Michálek a hlavou nasměroval balon do sítě. „Po přestávce jsme přidali ještě jednu branku a od té chvíle soupeř úplně odpadl a my jsme s přehledem vyhráli,“ zakončil trenér Krnova.