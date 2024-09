Roman Brhel dnes 14:29

/FOTOGALERIE/ Fotbalový fanoušek se o víkendu rozhodně nudit nebude. Například do Rýmařova míří hvězdný Havířov, a to včele s bývalým úročníkem Opavy a ostravského Baníku Nemanjou Kuzmanovičem. Do Města Albrechtic hlásí návrat Zbyněk Pospěch. Bývalý ligový kanonýr tentokrát přijede jako soupeř. Aktuálně totiž kope za Mokré Lazce.