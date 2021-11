„Před sezonou jsme bavili o tom, že chceme hrát nahoře. S tím, že budeme první, jsme nepočítali,“ poznamenal trenér Krnova Gustav Santarius. „Favorité byli jasně daní. Postupové ambice měli Háj a Břidličná,“ doplnil krnovský trenér.

Krnov v sezoně vyhrál třináct zápasů v řadě. Jediným týmem, které ho obral o body, byl rival z Břidličné. „V některých zápasech jsme měli štěstí, kdy jsme je těsně vyhráli. Porážka s Břidličnou mrzí, ale nedá se nic dělat, jednou to přijít muselo,“ poznamenal Santarius.

Jakub Šiřina: loučení se slzami na krajíčku, sudem piva a dresem na hřebíku

Krnov v sezoně nastřílel pětačtyřicet branek, což bylo suverénně nejvíce ze všech. Desetkrát se trefili Martinové Váňa a Sklenařík. Skvěle jim sekundoval osmi gólový Jakub Hrubý.

„Těžili jsme z dobré party. Kluci spolu výborně vychází i mimo fotbal,“ podotkl trenér. „Velkou výhodu vidím v tom, že jsme měli poměrně široký kádr. Když někdo vypadl kvůli zranění, dokázali jsme ho nahradit,“ těšilo Santariuse.

Před startem nového ročníku se Krnovu rozpadla obrana. Matějíček zamířil do Vyšehradu, Machalického zlákala Břidličná. „Nakonec jsme se s tím dokázali vyrovnat. Do obrany se stáhl Havlíček, který prožívá super sezonu. Velkým přínosem byl pak příchod Kuby Swiecha. Výborně zapadl do kolektivu, navíc je to velmi zkušený fotbalista, který umí přidat i nějakou tu trenérskou radu,“ pochvaluje si trenér.

Do jarní části vstoupí Krnov bez větších změn. Do Města Albrechtic odchází Mlčoušek, z hostování v Heřmanicích se vrací Teichmann, z ostravského Baníku brankář Zouhar. Po zranění začal naplno trénovat Miškev. „Jsem rád, že se vrací brankář Matěj Zouhar. Určitě nám pomůže. Naopak mě mrzí odchod Mčlouška,“ komentoval Santarius změny v kádru.

V Krnově se zvedly i divácké návštěvy. „Jsme rádi, že diváci začali chodit. Dokonce i na venkovní utkání. Třeba do Pusté Polomi za námi dorazilo snad osmdesát fanoušků,“ řekl trenér.

Přípravu na jaro v Krnově začne 28. ledna. Její součástí budou i přípravné duely. V nich se Krnovští utkají s devatenáctkou Opavy a Baníku, Želatovicemi, béčkem Opavy, Heřmanicemi, Polankou a Starým Městem u Frýdku – Místku.

Na jaře by Krnov chtěl zaútočit na postup. „Vzhledem k postavení v tabulce ani jiné cíle mít nemůžeme. Tříbodový systém je sice zrádný, ale podzimní výsledky nás jasně pasuji do role velkého favorita,“ zakončil Gustav Santarius.