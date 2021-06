„Theo byl v Uničově na přípravě, ale nyní trénuje už s námi. Uvidíme, s čím nyní přijdou,“ řekl trenér Krnova Gustav Santarius.

Krnov proti opavské devatenáctce nezačal dobře. „V prvním poločase se nám nedařila hra. Opavští mladíci byli hodně běhaví a docela nás trápili,“ poznamenal k zápasu trenér Krnova. „Po přestávce už to bylo z naší strany dobré. Hráli jsme to, co jsme chtěli. S druhým poločasem už spokojený jsem,“ podotkl Santarius, který nasadil do sestavy šestnáctiletého záložníka Kovala, jenž se zapsal i mezi střelce. Ve druhém poločase pak naskočil do hry Václav Tomášek, který se vrátil z hostování v Kobeřicích. Další zápas přípravy odehraje Krnov v sobotu doma s Vítkovicemi. Začátek je naplánován na 10 hodin.

V akci bylo také krnovské béčko, které porazilo Úvalno 4:1. Dvě branky vstřelil Carbol, po jedné vstřelili Burda a Frank.

Krnov – SFC Opava U19 4:2 (1:2)

Branky Krnova: Hrubý 2, Koval, Sabó.

Krnov: Řeháček – Matějíček, Tümmler, Machalický, M. Burian – Kolbasa (60. Čevela) – Sabó, Koval (50. Mlčoušek), Teichmann (50. Zavadil) – Hrubý (50. Tomášek), Sklenařík. Trenér: Gustav Santarius.