/FOTOGALERIE/ Lídr krajského přeboru z Krnova poprvé v letošní sezoně ztratil. Na derby s Břidličnou dorazilo skoro sedm stovek diváků. Ti viděli určitě zajímavý fotbal a taky vítězství Kovohutí 3:1. Krnov i přes porážku nadále kraluje soutěži.

Krnov poprvé letos ztratil | Foto: Jan Pitřík

„Určitě zajímavý fotbal. Zápas měl slušnou úroveň, dobře ho zvládli rozhodčí,“ chválil trenér Břidličné Petr Souček. Jeho tým šel do vedení po akci, kdy do vápna centroval Adamovský a Houdek dopravil balon ve skluzu do sítě – 0:1. „Začali jsme dobře, byli jsme koncentrovaní,“ pokračoval šéf hostující lavičky. „Do utkání jsme vstoupili špatně, náš výkon nebyl dobrý. Břidličná nás zaskočila,“ přiznal krnovský stratég Gustav Santarius. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Domácím klapla standardka a Holec hlavou srovnával na 1:1.