/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Krnova se oklepali z domácí porážky s Břidličnou. V Brušperku sice po hloupé brance prohrávali, ve druhém poločase ale přišel velký obrat. Jeho režisérem byl Martin Václavek, který jeden gól dal a na druhý nahrál. Krnov vyhrál 2:1.

Krnov otočil zápas v Brušperku | Foto: Marek Koraba

Krnov neodejel k utkání kompletní. Zranění nepustilo do hry zkušené opory Sklenaříka se Swiechem. „Měl jsem z toho trochu obavy. Kluci to ale zvládli dobře,“ těšilo trenéra Gustava Santariuse. Krnovští už v prvním poločase měli šance, ale brankář Pacanovský svůj tým podržel. Minutu před koncem se dostal Brušperk do vedení. Tümmler minul balón, stejně tak brankář Řeháček a Glembek bez problémů uklidil míč do sítě. „Zvláštní gól. Takový se hned nevidí. Dali jsme si ho sami,“ kroutil hlavou Santarius.