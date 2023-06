/FOTOGALERIE/ Krnov bude pátého července na nohou. Místní fotbalový klub slaví devadesáté narozeniny a oslava bude obrovská. Na místní stadion se sjedou fotbalové hvězdy. Zajímavý tým postavil Lumír Sedláček, kterého čeká souboj s výběrem trenéra Rudolfa Klimenka. A to není vše. Proti krnovskému áčku a béčku vyběhne výběr sparťanské legendy Horsta Siegla. Akci pořádá domácí FK Krnov společně s Fotbalovým andělem, a to za podpory města.

Sigi Team se představí v Krnově | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Tato akce bude celodenní s večerním kulturním programem. Samozřejmě, že hlavní slovo bude mít fotbal. Akci bereme jako odměnu pro všechny fanoušky, současné či bývalé hráče, lidi kteří jsou nějak historicky spojeni s našim klubem a jsou neodmyslitelnou součástí FK Krnov,“ řekl úvodem šéf krnovského fotbalu Marek Koraba. „Organizačně je tato akce velmi náročná a věřím, že se nám vše povede ke spokojenosti všech účastníku. Během celého dne se můžou fanoušci těšit na plno zážitků, ať už hlavně fotbalových, také ale kulturních,“ dodal klubový boss.

Den plný fotbalu odstartuje turnaj O krále Krnovska kategorie starších přípravek. Odpoledne bude pokračovat exhibičním utkáním výběru krnovské legendy Rudolfa Klimenka proti výběru Lumíra Sedláčka. „Ruda Klimenko nechce nechat nic náhodě a svůj tým pěkně vyšperkoval, fanoušci se mohou těšit opravdu na hodně slušná jména krnovské historie,“ pousmál se Koraba.

Bez Krnova bych ligu nehrál, řekl Sedláček. Na oslavy přiveze svůj tým

Poté bude následovat zápas krnovského áčka a béčka proti výběru sparťanské legendy Horsta Siegla a jeho Sigi teamu. V jeho sestavě by se měl objevit například Ladislav Vízek nebo Tomáš Mičola „Velký dík patří našemu sportovnímu manažerovi Janu Holoušovi, který má obrovský podíl na tom, že zařídil účast zajímavých fotbalových jmen,“ dodal Marek Koraba.

Na své si přijdou i milovníci kultury. „Velmi se těším na celý program akce a věřím, že toto bude opravdu oslava nejen krnovského fotbalu. Během celého dne se představí začínající fotbalisti či mladá krnovská skupina The Lucky Ones, těšit se můžete také na show našeho patriota Pavla Elvise Pavlevského, který má pro fanoušky připraveno malé překvapení nebo například havířovskou skupinu NEBE,“ řekl ještě k programu předseda FK Krnov. „Ve hře je také návštěva hráčů působících v lize, či návštěva mého kamaráda Tomáše Čelůstky, který v minulosti působil například v Opavě, či ligových Pardubicích. Další jména máme rozjednané, tak uvidíme, kdo vše se v Krnově ukáže,“ řekl ředitel Fotbalového anděla Jan Holouš, který je zároveň manažerem mládeže v Krnově. „Když jsme řešili program celé akce tak se mi potvrdilo, že mám kolem sebe super lidi a moc jim děkuji za to, že bez váhání všichni nabídku přijali. Těšit se můžete také na doprovodnou aukci dresu pro jedno nemocné dítě z Krnova, či různé soutěže o fotbalové předměty,“ dodal. Slavnostní den odstartuje v 9 hodin turnajem dětí, hlavní program pak má start ve 14 hodin.