/FOTOGALERIE/ Už se to blíží! Oslavy devadesátých narozenin krnovského fotbalu odstartují v středu dopoledne, hlavní program propukne ve čtrnáct hodin. A pozor, narozeninová oslava bude mít i charitativní podtext. Fotbalový Anděl ve spolupráci s FK Krnov, Dobrým srdcem Krnova a městem Krnov budou dělat sbírku pro malou Anežku z Krnova.

Krnov bude pomáhat | Foto: Jan Holouš

„Během celého dne budou na vybraných místech tři kasičky, do kterých budou návštěvníci moci přispět finanční částku. Následně po skončení celodenní akce bude na facebooku Fotbalový anděl probíhat aukce dresů a výtěžek půjde právě zmíněné Anežce,“ řekl šéf Fotbalového anděla Jan Holouš.

Do Krnova přijede Sigi team, Lumír Sedláček a i havířovská skupina NEBE

Na jaké účely bude finanční částka použita? „Peníze by byly využity na úpravu bytu, aby se snadněji s Anežkou chodilo ven a do střediska Benjamín, který navštěvuje. Prioritou je především přestavění bytu, kdy se musí přistavět z venku rampa, předělat radiátor a vybudovat nové dveře. Kdyby se podařilo vybrat více finančních prostředků, určitě by se peníze využily na nové, vyhovující křeslo, které by opět usnadnilo manipulaci s Anežkou. Bohužel to pojišťovna neproplácí,“ vysvětlil Jan Holouš.

A na co se mohou návštěvníci krnovského fotbalového areálu těšit? Den plný fotbalu odstartuje turnaj O krále Krnovska kategorie starších přípravek. Odpoledne bude pokračovat exhibičním utkáním výběru krnovské legendy Rudolfa Klimenka proti týmu Lumíra Sedláčka.

Bez Krnova bych ligu nehrál, řekl Sedláček. Na oslavy přiveze svůj tým

Následovat bude duel krnovského áčka a béčka proti Sigi Teamu. Na své si přijdou i milovníci kultury. „Velmi se těším na celý program akce a věřím, že toto bude opravdu oslava nejen krnovského fotbalu. Během celého dne se představí začínající fotbalisti či mladá krnovská skupina The Lucky Ones, těšit se můžete také na show našeho patriota Pavla Elvise Pavlevského, který má pro fanoušky připraveno malé překvapení nebo například i havířovskou skupinu NEBE,“ řekl předseda FK Krnov Marek Koraba.

Odpolední program začíná ve 14 hodin.