Doma si poradili se Šternberkem 2:1. Trenér Gustav Santarius mladší příliš zápas hodnotit nechtěl.

„Šli jsme do zápasu rovnou z běhání, takže to bylo takové kostrbaté, nicméně bych to úplně hodnotit nechtěl. Důležité je, že si všichni zahráli, v sestavě nechybělo ani několik dorostenců.“ Na testech v Dolním Benešově je mladý útočník Adrian Miškev, další změny v kádru nejsou na pořadu dne.

„Bavili jsme se s vedením, že do toho nebudeme sahat a dáme šanci našim mladým,“ upřesnil krátce Santarius.