Polom zahodila v Orlové penaltu, ale o výhru nepřišla

Na první gól se čekalo do desáté minuty, kdy se po pěkné individuální akci prosadil Váňa. Hned na začátku druhého poločasu našel Macík Hrubého a hosté vedli o dvě branky. „Vypadalo to, že zápas v klidu dohrajeme. Měli jsme několik šancí, ty největší Hrubý, Váňa a Sklenařík. Ani jeden ale neuspěl,“ pokračoval Gustav Santarius. V 55. minutě se nádherně trefil Hanusek. „Byly to ukázkové nůžky, kdyby to někdo natočil, aspiruje tato střela na gól roku,“ chválil krnovský kouč.

Další branku už ale diváci neviděli. „Hráče musím pochválit za trpělivost. Tyhle tři body mají pro nás velkou cenu,“ zakončil Gustav Santarius.

Lokomotiva Petrovice - FK Krnov 1:2 (0:1)

Branky: 55. Hanusek – 10. Váňa, 51. Hrubý. Rozhodčí: Dvořák – Tabašek, Slaný. ŽK: Urban – Tümmler, Havlíček. Diváci: 85.

Krnov: Řeháček – Burián, Tümmler, Macík, Havlíček – Bartoníček – Sabo, Miškev, Hrubý (74. Teichmann) – Váňa (88. Kolbasa), Sklenařík (79. Tomášek). Trenér: Gustav Santarius.