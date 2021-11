Pět vítězství v řadě uhráli fotbalisté Břidličné. „Po slabším rozjezdu se nám začalo dařit. Nechceme si závěr podzimu pokazit,“ řekl Petr Souček, trenér aktuálně čtvrtého týmu soutěže.

Krnov zatím klopýtl pouze jednou, a to v derby s Břidličnou. „Pro nás bylo velmi důležité, že jsme dokázali byli v dalším utkání stoprocentní. Jakubčovice jsou sice nováčkem, ale mají hodně zkušený tým. Nebude to lehký zápas,“ uvědomuje si trenér Krnova Gustav Santarius. „Dva týdny jsme nyní kvůli covidové pauze nehráli. Chceme být úspěšní, ale uvidíme, jak na tom po pauze budeme. Do zápas jdeme s tím, že nemáme, co ztratit,“ řekl před utkáním s Krnovem záložník jakubčovického Tatranu Kamil Molnár.