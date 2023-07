/FOTOGALERIE/ Krnovský fotbal slavil devadesátku a bylo to velké. Den plný fotbalu nezklamal. Své umění předvedli jak malí fotbalisté, tak i slavní ligisté. Do Krnova totiž dorazil Sigi Team včele s velkými postavami sparťanské historie Horstem Sieglem a Jiřím Novotným. Na roztrhání byl doslova Zdeněk Pospěch, který během odpoledne stihl dva zápasy po sobě.

Den plný fotbalu v Krnově | Foto: Deník/Eliška Žídková

Akci pořádal místní fotbalový klub s charitativním spolkem Fotbalový anděl. Slavnostní den také podpořilo město Krnov. „Organizačně byla tato akce velmi náročná, ale jsem rád že jsme to společnými silami všichni zvládli. Velká fanouškovská účast, pěkné počasí, dostatek fotbalu, výborné občerstvení a velké množství kultury, takže za mě dobrý,“ pochvaloval si předseda FK Krnov Marek Koraba.

V prvním exhibičním utkání nastoupil výběr Lumíra Sedláčka proti Krnovským legendám. Vyhrál 5:4, kdy o branky se postarali Slavík, Baránek, Hendrych a Deseyve. Za domácí zkompletoval hattrick Satke a jeden gól přidal Bartoníček. „Nádherná akce. Jsem rád, že jsem se potkal s bývalými spoluhráči a některými opavskými fanoušky. Slezský FC je moje srdcovka,“ řekl bývalý útočník opavského Kaučuku Roman Hendrych. „Moc rád jsem viděl kamaráda Džekyho, takových fanoušků, jakým je on, je málo. Vždycky když jedu do Opavy, tak si zavoláme, abychom se mohli potkat. On je a bude srdce opavského kotle,“ doplnil ještě Roman Hendrych. A jak vypadala opavská sestava? Lasák – Hrabina, Půda, Vrba, Schaffartzik, Sedláček, Šrom, Deseyve, Tlolka, Harazim, Slavík, Baránek, Zavadil, Pospěch, Hendrych, Halaška, Klajmon, Cvek. Trenéři: Jiří Knopp, Jindřich Pardy.

Ve druhém zápase nastoupil domácí Krnov proti Sigi Teamu. Jeho kapitán Horst Siegl přivedl na krnovský trávník hráče jako Vaška, Patrika Siegla, Hartiga, Heinze, Černého, Pospěcha, Volešáka, Mičolu či Voříška. Ligisté vyhráli 5:4. Za Krnov se trefil dvakrát Mráz, po jednom gólu přidali Burian a Lavrovič. „Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že šel celý den jako po másle a věřím, že byli návštěvníci spokojení. Co se hry týká, moc jsem toho neviděl, protože jsme řešily organizační věci. Kromě jednoho zranění v prvním zápase se vše obešlo bez problémů. Hráči přeji brzké uzdravení,“ vzal si slovo za Fotbalového anděla Jan Holouš.