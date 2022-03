„Remíza je pro nás obrovským zklamáním. Můžeme si ale za ní sami. V prvním poločase jsme hráli jak mistři světa, bylo to bez pohybu. Náš výkon by tak stačil maximálně na I. B třídu,“ nebral si servítky trenér Krnova Gustav Santarius. To byl i důvod proč udělal v poločase tři změny v sestavě. „Chtěli jsme hru oživit, dát do ní energii. To se nám nakonec i podařilo,“ pokračoval v zápasovém hodnocení domácí stratég. V 74. minutě se podařilo jeho týmu vyrovnat. Bartoníček našel na levé straně Váňu, který si míč navedl a křižnou střelou vyrovnal. „Měli jsme i další šance, trefili jsme i tyčku. Soupeři skvěle zachytal brankář Jaška. Remíza je asi spravedlivá. Za hrozný výkon v prvním poločase jsme si vyhrát nezasloužili,“ zakončil šéf krnovské lavičky.