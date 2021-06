Fotbalistům Krnova komplikuje přípravu marodka. Momentálně mají mimo pět hráčů a tak na pozici stopera i v dalším přípravném duelu musel Sklenařík. Krnov podlehl s divizními Vítkovicemi 0:2.

Krnov doma prohrál. Foto: Jan Pitřík | Foto: Deník/Roman Brhel

„Postavil se proti nám kvalitní soupeř. My jsme dali šanci mladým hráčům, pro které to byla obrovská škola,“ řekl krnovský kouč Gustav Santarius. „První poločas měl slušné parametry. Soupeř chodil do brejkových situací. Na naší hře bylo vidět, že máme problémy se fyzickou kondicí, prohrávali jsme osobní souboje,“ pokračoval krnovský kouč a dodal: „Momentálně nás trápí poměrně slušná marodka. Mimo máme pět kluků. Pozitivum vidím v tom, že šanci dostávají, jak dorostenci, tak kluci z béčka. V sobotu od 11 hodin se Krnov představí v Kravařích.