Jako první v utkání zahrozil Rýmařov, který mohl jít do vedení, jenže Pavel Jeřábek trefil brankovou konstrukci. „Pavel měl tyčky v Jeseníku asi předurčené. Třikrát mířil do tyče a jednou do břevna. Myslím, že otestoval všechny, co byly na hrací ploše,“ řekl pobaveně rýmařovský trenér.

Skóre zápasu otevřel Jeseník. Stalo se tak zásluhou Cundrly, který Kameníka překonal z pokutového kopu. „Jeseník nám v úvodní pasáži zápasu dělal problémy. Snažil se být aktivní a narušovat naši rozehrávku,“ pokračoval trenér Jiskry.

Jeho hráči srovnali za necelých deset minut, když se po Jeřábkově akci prosadil do prázdné brány Petr Čikl.

Po změně stran se naplno projevil rozdíl v kvalitě soupeřů a Jiskra v rozmezí deseti minut třikrát udeřila. Nejprve po centru Jana Kocúra hlavičkoval za záda jesenického gólmana Jeřábek, který tak poslal Rýmařov do vedení. Krátce poté dal na 3:1 Kamil Kocúr. „Šlo o typický stoperský gól. Na půlce se míč odrazil ke Kamilovi, který z první míč vrátil zpět za gólmana,“ popsal Furik gól Kocúra. Ten přidal ještě jednu trefu. Po rohovém kopu hlavou zvýšil již na 4:1.

Specifické bylo utkání pro Petra Navrátila, který v minulosti za Jeseník nastupoval. Byl to právě on, kdo dominanci Jiskry ve druhém poločase potvrdil pátým gólem. „Druhá půle byla zcela v naší režii. Soupeř prostřídal a trochu polevil,“ řekl Furik.

Prosadilo se tak celé ofenzivní trio Jiskry, které zatím v přípravě sází soupeřům jednu branku za druhou. „Je vidět, že ofenzivní sílu máme velkou. Na podzim jsme ji postrádali, protože Navi hrál v útoku povětšinou sám. Pokud budou kluci zdraví, budeme hodně nebezpeční,“ věří trenér Jiskry.

Rýmařovský trenér byl spokojen s ofenzivou, méně pak již s koncentrací v závěru zápasu, kterou vytýkal svým hráčům již po minulém utkání s Kozlovicemi. „Představoval bych si, že závěrečných deset minut odehrajeme trochu jinak,“ uvedl. Jeseníku se podařilo skóre zápasu zkorigovat, když druhou trefu přidal Cundrla.

Kaňkou na výsledku zápasu bylo také zranění Davida Hleby a Jana Kolíska, byť dle Furika by nemělo jít o nic vážného. „Oba měli potíže svalového charakteru. Uvidíme, co z toho vyleze, ale myslím, že svoji úlohu v tomto sehrála umělka v Jeseníku, která je hodně stará a tvrdá. Pro fotbal to není ideální,“ soudil Furik.

Příští týden čeká jeho mužstvo generálka na start jarní části Divize F. Soupeřem Jiskry Rýmařov bude po podzimu třetí tým Divize E – FK Šternberk. Utkání se bude hrát v sobotu ve 12.30, buď na umělce v Olomouci-Řepčíně, nebo na trávě ve Šternberku.

FK Jeseník – SK Jiskra Rýmařov 2:5 (1:1)

Branky: Cundrla 2 – K. Kocúr 2, Jeřábek, Čikl, Navrátil.

Rýmařov: Kameník – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – Navrátil, M. Furik, Konečný, Zifčák – Čikl, Jeřábek. Sřídali: Vilímek – J. Kocúr, Kršek, Křepelka. Trenér: Milan Furik.