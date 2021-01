Komplikace v rámci zimní přípravy se nevyhnuly ani Břidličné. Ambiciózní celek vedený koučem Petrem Součkem kvůli vládním opatřením nemůže trénovat pohromadě a celý program musí překopat. Momentálně tak v Břidličné čekají, dojde k uvolnění restrikcí.

Petr Souček, trenér Břidličné | Foto: Petr Widenka

„Navíc je teď v Břidličné třicet centimetrů sněhu,“ prohodil hned úvodem trenér Kovohutí Petr Souček s úsměvem, vzápětí už ale ve vší vážnosti dodal: „Vypadá to blbě. Kluci mají individuální plány skrz aplikaci, ale není to takové, jak bychom si to představovali. Mám z toho celkově takové rozporuplné pocity, popravdě si myslím, že se vůbec hrát nebude. Doba je bohužel divná,“ povzdechl si. „Celou přípravu jsme měli naplánovanou, ale těmi opatřeními se nám to samozřejmě rozbilo. Jakmile to bude možné, začneme společně trénovat. Do té doby nic rozhodně porušovat nebudeme, jak už jsem ale říkal, dobrý pocit nemám. Nemyslím si, že by se opatření měla v nějaké dohledné době uvolňovat.“