/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mužskému fotbalu v Krnově se začíná blýskat na lepší časy. V sobotu vedení klubu představilo nového generálního partnera, kterou se stala společnost Kofola. Nebýt tohoto partnerství, tak místnímu mužskému fotbalu hrozil konec.

Krnov - Řepiště 1:1 | Video: Jan Pitřík

„Naše situace byla velmi složitá. Mužský fotbal táhneme ze soukromých zdrojů. Město nám dává 500 000 na mládež, a to je vše. Hrozilo, že mužský tým nebude schopen odehrát jarní část,“ přiznal Gustav Santarius, místopředseda klubu, sportovní manažer a trenér v jedné osobě.

Záchrana nakonec přišla z Kofoly. „Dlouho jsme jednali o spolupráci. Nakonec došlo k dohodě, za to jsme moc rádi,“ podotkl člen klubového výboru.

Kofola bude nově v názvu krnovského klubu, reklamu bude mít také na stadionu. „Proběhla valná hromada, na které jsme odhlasovali změnu názvu. Kofola se stává naším generálním partnerem. Není to ale tak, že bychom měli útočit na postup do třetí, nebo druhé ligy,“ poznamenal Gustav Santarius.

„Věřím, že spolupráce bude klapat a Kofola ji vyhodnotí jako pozitivní. Velmi nás těší i podpora dalších firem, za což jsme rádi,“ řekl ještě místopředseda FK Kofola Krnov. Trochu ho mrzí přístup města. „Jak jsem již řekl, dostáváme 500 tisíc na mládež. Na muže to bylo 90 tisíc, tato částka byla pro nový rok zrušena. Mrzí nás to, když třeba vidíme kolik peněz dává město do opavského fotbalu. Kdy klub dostává i při nějakém problému mimořádné dotace,“ postěžoval si Gustav Santarius.

Co se týká hráčského kádru, tak Krnov zatím žádnou přestupovou bombu nechystá. „Není důvod do kádru zasahovat. Chceme dát šanci mladým klukům. Nyní například posunujeme do áčka Dočkala. Někdo zvenčí by přišel jen v momentě, kdyby odešla některá z našich opor,“ zakončil Gustav Santarius.