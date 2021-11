Michal Galus začal s malou kopanou koketovat někdy před čtyřmi lety. „K malé kopané mě přivedl táta, bylo mi sedmnáct. Začal jsem hrávat na letních a zimních turnajích,“ přibližuje Michal Galus. „Malá kopala mě chytla, hraji ji v Olomouci za celek Galatasaray,“ doplňuje dvaadvacetiletý fotbalista, který je také členem ligového olomouckého celku Mighty ducks Olomouc. „Soutěž je rozdělena na dvě skupiny. Jedna moravská a jedna česká. Po dohrání skupin se hraje play off mezi oběma skupinami,“ přidává ještě jedno přiblížení Galus. Právě dobré výkony v Mighty mu vynesly nominaci do národního týmu.

Nominace mu udělala velkou radost, jak sám přiznává, nečekal ji. „Byl jsem překvapen a zároveň velmi potěšen,“ pousmál se obránce, který prošel také olomouckou Sigmou. „Ze začátku jsem tomu tak úplně nevěřil jelikož jsem ještě nikdy nic takového nezažil. Ale když jsme přijeli na sraz a dostali jsem reprezentační věci, tak mi to začalo rychle docházet,“ poznamenal Michal Galus a dodal: „Nejsilnějším okamžikem pro mě bylo, když jsem před zápasem slyšel českou hymnu. To mi naskakovala husí kůže. Jsem moc rád a vděčný, že jsem měl možnost národní dres obléknout.“

Turnaj se uskutečnil v Budapešti. „Hrálo se to v nafukovací hale na umělé trávě v Budapešti. Na startu byli týmy Izraele, Maďarska a Slovenska. My jsme ve skupině porazili Slováky 3:2, remizovali s Maďarskem 1:1 a prohráli s Izraelem 2:5. Izrael nás porazil i v boji o třetí místo 4:2,“ okomentoval české vystoupení bývalý fotbalista Nových Sadů, Chválkovic a olomoucké Sigmy.

Velký fotbal už skončil. Bruntál má poslední trénink na programu šestadvacátého listopadu. O malém se to ale říci nedá. „Liga běží dál. My se rveme o to, abychom skončili do čtvrtého místa a zahráli si play off proti soupeři z české skupiny,“ zakončil povídání Michal Galus.