Zaostřeno na okres: Slezské Rudoltice a Chomýž zatím bez ztráty kytičky

Přitom během letní přípravy to nevypadalo v Bruntále zdaleka růžově. Kouč David Drexler se k týmu připojil pouhý týden před startem soutěže. „V létě jsme byli v nejistotě. Řešily se hlavně odchody. Nás držel nad vodou Ondra Kušnír, který nakonec trenéra pomohl přivést. A vše se změnilo. Jako posila přišel Filip Pražák a musím říci, že je velkým přínosem. Velmi dobře zapadl, navíc má kvalitu,“ podotýká Jaroslav Šidlák. „Myslím si, že máme na střed tabulky. Trenér po nás chce, abychom se prezentovali ofenzivní hrou a nešli do zápasu jen s cílem ho ubránit,“ podotýká opora bruntálského Slavoje.

Bruntálští letos remizovali v Jeseníku, porazili Bohumín a prohráli v Bílovci. „Proti Bohumínu nám to sedlo. Myslím si, že jsme i soupeře zaskočili. Naposledy v Bílovci to byl jiný zápas. Bylo vidět, že se jedná o kvalitního soupeře. Navíc my jsme nehráli v prvním poločase to, co jsme chtěli. Věřím, že se poučíme z chyb a v dalších zápasech budeme bodovat. Hlavně doma musíme vyhrávat. Chceme opět na stadion přitáhnout diváky,“ má jasno bruntálský gólman, který se také těší na derby s Krnovem a Břidličnou. „Jsou to zápasy, na které chodí hodně lidí, a to chceme. Člověku se pak hraje lépe,“ pousměje se Jaroslav Šidlák.

Současná bruntálská jednička si prošla i Slezským FC. „Opava mi hodně dala. Ze žáků jsem se dostal do devatenáctky a nakonec si zachytal i v divizním béčku,“ pokračuje v povídání. „S opavskou devatenáctkou jsem si zahrál i proti německému VfL Wolfsburg. Byl to opravdu zážitek,“ dodává jedním dechem.

Jaroslav Šidlák mohl být v kariéře i dál, jenomže ho trápila zranění. „Teď už jsem v pořádku,“ klepe na dřevo. „Minulou sezonu jsem hodně chyboval. V létě jsem na sobě zapracoval, a to i na psychice. Hodně mi v tom pomáhá náš trenér brankářů Michal Kosmál. V kontaktu jsem stále se Zdenou Studeným, který v Bruntále ještě loni chytal, tak mi pomáhá,“ zakončuje Jaroslav Šidlák.