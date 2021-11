Další těžkou bitvu s úspěšným koncem mají za sebou fotbalisté Krnova. V sobotu vyhráli 3:0 v Jakubčovicích nad Odrou. Výsledek vypadá jasně, nutno ale říci, že na trávníku to tak nevypadalo. Nováček kousal, měl i šance. Lídra tabulky ovšem podržel brankář Řeháček.

Trenér Gustav Santarius může být spokojen | Foto: Deník/Petr Widenka

„Pro nás to jsou cenné tři body,“ vydechl si po utkání trenér Krnova Gustav Santarius. „Bojovali jsme úzkým jakubčovickým hřištěm. Domácí jsou na něj zvyklí a přehrávali nás,“ přiznal šéf krnovské lavičky. První gól dali hosté v 11. minutě, kdy se prosadil z penalty Váňa. Jakubčovice mohly brzy vyrovnat. Velkou šanci měl Chalupa, toho ale vychytal Řeháček. Tentýž hráč pak vyslal do soupeřova pokutového území dva nebezpečné centry. „Nehráli jsme špatně. Byli jsme místy lepším týmem než Krnov. Bohužel fotbal se rozhoduje v šestnáctkách. Soupeř dokázal každé naše zaváhání potrestat, kdežto my jsme své šance neproměnili. Buď jsme netrefili bránu, nebo nás vychytal gólman,“ řekl trenér Jakubčovic David Molnár. Na konci prvního poločasu přidal Krnov druhý gól, když se hlavou prosadil Havlíček. „Velmi důležitá branka. Dala nám klid do hry,“ poznamenal Santarius. „Další laciná branka, kterou jsme si dali vlastně sami. Krnov měl v první půli snad jen jednu možnost, kterou chytil brankář Buček,“ kroutil hlavou Molnár.