Jakube, Bruntál prožívá hororový vstup do soutěže. Dva zápasy, dvě vysoké porážky… V Orlové jsme doplatili na brzké vyloučení. Od čtvrté minuty jsme hráli v deseti, a to ovlivnilo ráz zápasu. Soupeř byl více na míči a režíroval hru. Hrát v jedenácti, tak určitě domácí více potrápíme. Na kdyby se ale nehraje. Musíme zvednou hlavy a makat.

Jenomže proti Starému Městu to byl hotový propadák…

Hráli jsme laxně, a to i včetně mě. Během patnácti minut jsme třikrát inkasovali ze standardních situací a bylo po zápase. Proti Orlové jsme alespoň bojovali, v neděli bohužel ne.

Ale dostat doma osm branek, což je krutým výsledkem…

Je to krutý výsledek, na druhou stranu zasloužený. Soupeř chtěl vyhrát, my jsme si přišli zahrát. Přišlo hodně lidí a my je takhle zklameme. Můžete být horší, jenomže my jsme toho moc nepředvedli. Máme mladý tým, my zkušenější, a to včetně mě, jsme mu nepomohli. Bruntál prožil loni špatnou sezonu, došlo ke změnám, potřebuje se nakopnout a odrazit se k lepším výsledkům. Chce to ještě chvíli času, aby si to sedlo.

Zatím to vypadá na hru o záchranu…

Máme za sebou teprve dvě kola. Musíme do každého utkání jít s tím, jako by bylo naše poslední. Věřím, že výsledky se dostaví.

Pojďme k vaší osobě. Čekalo se, že budete hrát za Krnov. Nakonec je ale z toho krajský přebor. Proč?

S Krnovem jsem absolvoval letní přípravu pod novým trenér Drexlerem. Je mi sedmadvacet a potřebuji pravidelně hrát, což nebylo v Krnově jisté. S vedením klubu i trenérem jsme se shodli, že bude lepší odejít na hostování, kde budu prostor dostávat. Bruntál o mě projevil zájem, domluvili jsme se na půl roku.

Byly ve hře i jiné nabídky?

Ano. Ale nechtěla se mi nikam daleko dojíždět. Bruntál je dobrou adresou, věřím, že se dostaví i výsledky.

Na jaře jste hostoval v Městě Albrechticích…

Na tento půl rok nemohu říci nic špatného. V Albrechticích jsem poznal super lidi, jako například Zdeňka Partyše nebo Petra Kmínka. Zahrál jsem s bývalými hráči Krnova. První polovina jarní části byla dobrá, ve druhé mě trápila drobná zranění. Má výkonnost nebyla taková, jakou bych si přál.

Město Albrechtice - Strahovice 3:3 | Video: Jakub Hrubý

Hodně povedené roky jste prožil v Krnově. Máte ambice ještě za Kofolu hrát?

Do Krnova mě to táhne. Nyní mě ale zajímá Bruntál, chci mu pomoci k lepším výsledkům a postavení v tabulce.

Co je třeba udělat proto, abyste znovu oblékl krnovský dres?

Makat na sobě. Věřím, že na divizi mám. Jsem ale soudný, musím shodit nadbytečná kila a dobře se připravit. Hlavně mi musí sloužit zdraví. Je to jenom o mojí osobě.