Jakube, za loňský rok se toho příliš odehrát nemohlo. Jak ho ze sportovního hlediska hodnotíte?

Ze sportovního pohledu jej nemůžu hodnotit jinak než hodně záporně. Hlavně pro mladé hráče jako jsem já, protože ta herní vytíženost byla minimální, bylo to celé tak rozkouskované, že nás to nutilo hlavně trénovat a zápasy nám chyběly. Určitě se to projeví a myslím si, že spousta hráčů bude mít problémy s nadváhou, další třeba mohou po skončení restrikcí úplně skončit.

Máte takové myšlenky nebo problémy také?

Já naštěstí ne. Mám dvacet tři roků, má postava není stavěná na to, abych měl nadváhu. Třikrát čtyřikrát týdně trénujeme s Theo Matějíčkem, snažíme se na sobě pracovat. Chodíme běhat nebo cvičit, v kondici se udržujeme. I teď pracujeme na tom, abychom v Krnově jednoho dne mohli hrát divizi.

V osobním životě se vás rok 2020 nějak dotkl?

Dění okolo mě zasáhlo úplně minimálně. Hodně lidí řešilo různé pracovní nebo finanční problémy, mě se to naštěstí vyhlo. Pracuji ve firmě Hobes, zabýváme se strojírenstvím, pracovně jsem nepocítil žádnou změnu. Přítelkyně Lucie, která mě ve všem podporuje, pracuje v Bruntále jako asistentka pedagoga. Finančně se to na nás nepodepsalo, nicméně když člověk nikam nemůže jít, tak jej to samozřejmě psychicky poznamená. Naštěstí jsem ale takový, že dokážu žít ve své hlavě.

Spousta sportovců měla až nezvykle hodně volného času. Byl jste jedním z nich?

Věnoval jsem jej hlavně přítelkyni a rodině. Pocházím z Vrbna pod Pradědem, kam jsem přes sezonu moc nejezdil, takže jsem jezdil po rodině a napravoval to. Spolu jsme také navštěvovali některá místa, na která bychom se jinak nedostali, protože by na to prostě nebyl čas. Tímto bych chtěl také pozdravit svou maminku a popřát jí všechno nejlepší, protože má dnes narozeniny. Musím ještě zmínit, že budu dělat autoškolu, řidičský průkaz skupiny B u Marcela Cudráka staršího. Vybral jsem si jej z toho důvodu, že jsem slyšel, že má nejlepší trenažér ve střední Evropě. Samé prémiové materiály. Někdo bude nadávat, že jako hráč Krnova podporuji ekonomiku Břidličné, já to tak ale neberu, jsem profesionál a je to sport (smích).

Vy jste ve Vrbně také začínal s fotbalem, že?

Ano. Dostal mě k tomu Dominik Vaško, výborný kluk a fotbalista. Jenom nevím, kde mu je konec, asi teď hraje počítačové hry (smích). Každopádně mě tam vychovávali od žáčků, v osobním životě si mě pod křídla vzal kapitán áčka Martin Odstrčil, skvělý kluk.

Pojďme ke Krnovu. Podzim vám vyšel, jste ve hře o postup do divize. Čekal jste, že to takhle půjde?

Překvapení jsme z toho určitě nebyli, i když jsme asi sami nečekali, že budeme až takto na špici. Trenér Gustav Santarius má mužstvo dobře postavené, jsme mladí, flexibilní kluci, takže můžeme trénovat častěji, v týmu máme i studenty. Marcel Cudrák se sice zmínil, že moc netrénujeme, ale to je podle mě věc názoru. Navíc máme hráče jako jsou Martin Sklenařík nebo Ondřej Bartoníček, kteří jsou talenti od pána boha a zas tak moc trénovat ani nemusí.

Vám se osobně gólově příliš nedařilo, dokonale vás však zastoupil již zmíněný Martin Sklenařík. Jak se vám s ním spolupracuje?

Mi to tam příliš nepadalo, dal jsem myslím jen jeden gól. Na druhou stranu jsem ale Martinovi snad na sedmdesát procent branek nahrál, takže jsem měl spoustu asistencí. Strašně mě to štvalo, v minulé sezoně mi to tam padalo, byl jsem tím lídrem já, naštěstí mě Martin zastoupil dokonale. Fotbal je sport, musíme hrát týmově. Martin je skvělý kluk, mám ho rád a do Jindřichova ho pozdravuji.

Na jaře byste podle papírových předpokladů měli hrát o první místo s Břidličnou a Bílovcem. Co podle vás bude rozhodovat?

Doufám, že už to nebude Roman Berbr (smích). Důležitá bude připravenost hráčů z covidového období, bude záležet na přípravě mladých hráčů. Může se stát, že v kádrech bude třináct hráčů a budou rozhodovat zranění. Sázel bych ale na nás, nebo Bílovec, na Břidličnou určitě ne.

Proč?

Protože nemají tak týmového ducha (smích). Ale teď vážně. S klukama jsem hrál, znám je, ale myslím si, že by měli postoupit letos, nebo příští rok, ať už je klid. Pořád dokola je to jen Krnov a Břídličná, Cudrák… je už to únavné, stejně jako covid.

Říkal jste, že může být méně hráčů, za to bude ale více zápasů…

Bude to hodně náročné, nejsme profesionálové a chodíme do práce. Zápasů bude mnoho, někteří kluci mohou chybět. Bílovec a my máme menší věkový průměr, kdežto v Břidličné máte třicátníka Cudráka, Daříčkovi je snad pětačtyřicet, to už jsou hráči za zenitem, kteří už dosluhují a jsou skoro v penzi (smích).

Na světě už jsou ale první komplikace, start krnovské zimní přípravy musel být odložen. Vadí vám, že musíte trénovat sám?

Má to své výhody i nevýhody. Člověk není v kontaktu s ostatními, nemůže se s nimi srovnávat, na druhou stranu na některé kluky nejsem vůbec zvědavý, třeba Adama Teichmanna jsem dlouho neviděl a ani mi nechybí (smích). Kluci mi samozřejmě chybí, určitě není dobře, že netrénujeme společně.

Bojíte se, že se na jaře vůbec nezačne?

Myslím si, že se to opět nedohraje. Jsem pesimistický, myslím si, že se ani nezačne. Sleduji různé analýzy, bohužel to má pořád stoupající tendenci.

Jak moc náročná je momentální situace pro fotbalistu ve vašem věku, který má kariéru před sebou a na -jednou je mu takto přibržděna?

Máme v týmu Thea Matějíčka, který má osmnáct roků a má předpoklady pro to, aby se fotbalem živil. Toho to samozřejmě brzdí strašně. Já mám skvělou práci, kterou mi klub sehnal a neplánuji nějaké velké změny. Chtěl bych si s Krnovem zahrát divizi, někdy třeba i třetí ligu. Navíc mám přítelkyni, jednou budeme chtít rodinu a nechtěl bych jezdit někam do Petřkovic.

O změně dresu tedy neuvažujete? Přece jen jste v Krnově již pátým rokem…

Párkrát mě to napadlo, protože jsem byl trochu vyhořelý. Začínal jsem vlastně ještě v dorostu, v áčku si mě pak vzal pod křídla kapitán a pilíř Ondra Bartoníček, strašně dobrý kluk. Teď už mu ale tikají biologické hodiny, někdo ho jednou bude muset nahradit a chtěl bych si to na svá bedra vzít já. Chtěl bych Krnov táhnout nahoru a zahrát si tady třeba i třetí ligu.

Přestup do Břidličné za Marcelem Cudrákem tedy na pořadu dne není…

Samozřejmě mě Marcel lanaří, slíbil mi, že by mi dokonce ve Vajglově postavil barák a v Allinvestu bych dělal výkonného ředitele, musel jsem to ale celé smést ze stolu. V Krnově si mě vypiplali a dali mi důvěru, za což jim děkuji. Někteří kluci samozřejmě z Krnova do Břidličné šli, děláme si z toho ale spíše srandu. Každopádně do Břidličné se nechystám, Marcel by mi musel nabídnout třicet tisíc za podpis a chtěl bych čtyři tisíce za zápas.