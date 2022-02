Ofenzivně laděný fotbalista dal na podzim osm branek a není tak divu, že byl o jeho služby zájem. Všechny nabídky ale Hrubý odmítal. „Pár klubů se ozvalo, bylo tam i Rakousko. Pro mě je však prioritou Krnov, na jaře budeme chtít postoupit,“ rozprašuje jakékoliv spekulace. „Jenom bych ještě chtěl uvést na pravou míru nedávný rozhovor s Marcelem Cudrákem. Říkal, že bych měl jít do Břidličné. Byl to z jeho strany jenom takový žert, protože jsem si před časem z něj trošku utahoval, tak mi to vrátil zpět. V kontaktu jsme vůbec nebyli,“ přiznává krnovská opora. „Z Krnova nemám důvod odcházet. Naopak musím vyzdvihnout práci vedení klubu, ke kterému se ještě přidala nová tvář v podobě ambiciózního Michala Šimečka.“

Výborná třetí třetina nasměrovala Krnov do play off

V tuto chvíli by navíc odcházel od rozdělané práce na dvou frontách, v létě začal trénovat krnovský starší dorost, který mu dělá radost. „Kluky chci dostávat do mužů, abychom to nemuseli doplňovat cizími. Fanoušci by se tak mohli chodit dívat na místní kluky,“ přeje si Jakub Hrubý. Jeho práce už začíná přinášet první ovoce, dva z jeho svěřenců jsou na testech v Opavě. „Jedná se o Péťu Strážnického a Kubu Grodu. Co jsem slyšel, tak si tam vedou slušně. O Kubu Grodu jsem měl trošku strach, je to stejně jako já kluk z vesnice a až před rokem zjistil, že jsou v Bredě eskalátory. Petr je syn Zdeňka Strážnického, místního Davida Beckhama. Věřím, že si poradí, jsou to šikovní kluci,“ usmívá se tradičně dobře naladěný Jakub Hrubý.

Tomu úsměv na tváři trošku křiví akorát náročná zimní příprava. „Nejvíc jsme zatím na oválu v běžeckých teniskách. Běháme delší tratě, prověřujeme vlastní kondici. Myslel jsem, že budu suverénně nejlepší. Pravdou je, že se mi na záda lepí Tümmler s Havlíčkem. Na míč jsme se zatím podívali tak maximálně z letadla, je to hlavně o kondici. Fotbal máme akorát jako takové zpestření na konci,“ podotýká produktivní útočník.

Krnovští mají za sebou už několik přípravných utkání, tím zřejmě nejtěžším byl zatím zápas s devatenáctkou Baníku, se kterou Krnov padl 0:3. „Bylo to hodně o běhání, bohužel nám navíc lehlo sedm lidí na covid. Takže jsme to trošku látali a tempo jsme drželi jen do poločasu,“ krčí Hrubý rameny a vzápětí dodává: „Zrovna já jsem měl jednu obrovskou šanci. Adam Teichmann mi dal míč a já běžel ze strany sám. Jenže gólman se vůbec nepohnul a já to do něj napálil. Po zápase jsem volal našemu brankáři Kubovi Řeháčkovi, ten mi říkal, že to musím řešit střelou kolem uší.“ Času na vypilování zakončení má krnovský střelec ještě spoustu, krajský přebor totiž začíná až ve druhé polovině března.