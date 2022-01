Na podzim jste nenastoupil už do posledních dvou duelů. Proč v Uničově nebudete pokračovat?

Nastal moment, kdy jsem si naplno uvědomil, že moje působení v klubu je u konce. I když tomu na začátku sezony nic nenasvědčovalo. Během podzimu ale nastalo pár situací, kdy jsem cítil, že moje role v týmu není tak pevná, jak by měla být. Dostal jsem se navíc do situace, kdy jsem si musel dát na misky vah, co je opravdu důležité. Od osmnácti let doteď jsem absolvoval pět operací kolen. Každodenní trénink už někdy opravdu bolel. Také čekáme s manželkou v březnu rodinu. Převážilo tedy zdraví a rodina.