Marceli, jak hodnotíte podzim Břidličné? Jen dvakrát jste ztratili, můžete asi být relativně spokojení…

Bodově je to z mého pohledu asi maximum, jaké jsme mohli uhrát. Plný počet byl samozřejmě vzhledem k zápasům třiatřicet, ale i tak je to pro nás bomba, jsme spokojení. Jsou ovšem samozřejmě mančafty, které jsou na tom ještě o něco lépe, když Krnov zvládne dohrávku, bude před námi. Herní projev jsme také měli velmi dobrý, i když tam samozřejmě nějaké výkyvy byly, ale většinou jsme byli na hřišti mnohem lepší. Myslím si, že i vedení to prozatím hodnotí pozitivně.

Mrzí asi především zápas s Hlubinou, té jste podlehli vysoko 3:7…

Možná jsme s nimi měli trochu zalézt, místo toho jsme to trochu otevřeli a jim to tam napadalo. Neděláme z toho ale vědu, byl to takový zápas blbec, to se prostě stane.

Ofenzivu jste spolu s Bílovcem měli nejlepší v soutěži, v obraně ale byly výkyvy. Čím to?

Dostali jsme patnáct gólů, z toho sedm s Hlubinou, dva s Bystřicí a tři v Čeladné. Ve třech zápasech jsme dostali hodně branek, jinak nám to fungovalo. V Čeladné to možná trochu zkresluje, zápas jsme měli pod kontrolou a vyhráli 6:3. Možná jsou tyto zápasy dány nějakou naší nekoncentrovaností, jinak jsme ale moc neinkasovali. Když se na to člověk podívá, je to patnáct branek, více než gól na zápas. Hrajeme otevřený fotbal směrem dopředu, vzadu hrajeme jen na tři. Když se udělá chybička, tak nás holt soupeři potrestají. Nejdůležitější je, že jsme vyhrávali. Pětatřicet vstřelených branek je jenom odrazem toho, co po nás chce trenér Souček, i loni se nám směrem dopředu hodně dařilo. O něčem to vypovídá.

Dá se čekat, že na jaře budete hrát o postup s Krnovem a Bílovcem, výchozí pozice máte hodně podobné…

Ještě by do toho mohla promluvit Pustá Polom a teoreticky i Hlubina. Krnov je pro mě popravdě trošku překvapení, ale Skléňovi (Martin Sklenařík, pozn.) to tam padalo, ten jim to vystřílel a byl to jeho podzim. Na Krnov jsem na jaře hodně zvědavý, bude to náročné, takže se necháme překvapit. U Bílovce jsme už před sezonou věděli, že mají velmi kvalitní a široký mančaft. Asi to bude mezi námi třemi, hlavně doufám, že se bude rozhodovat jen a pouze na hřišti.

Co nakonec může být rozhodujícím faktorem?

Hodně důležitá bude zimní příprava a šířka kádru, zkrátka to, kdo jak kvalitně potrénuje. Myslím si, že fyzička bude rozhodovat.

Už jste trochu mluvil o Krnovu. Proč podle vás v posledních dvou letech vyletěli od bojů o záchranu až k těm postupovým?

Mají cekem úzký kádr, reálně nějakých třináct hráčů, naštěstí pro ně se jim vyhýbala zranění. Loni se stihla odehrát jen půlka soutěže, letos deset zápasů, takže vlastně se neodehrály ani celé sezony. Každopádně výsledky za poslední dva roky mají lepší, to je jasné. Čím to může být, to nevím, ale slyšel jsem, že se v Krnově moc netrénuje, ale mají hráče, kteří jsou zodpovědní, vím, že třeba Kuba Hrubý s mladým Matějíčkem jsou velcí dříči. Myslím si, že jim dodáváme motivaci i my, nechtějí být pozadu. Přebor je navíc obrovsky vyrovnaný, každý může porazit každého.

Určitě dobré výkony obou mužstev pomáhají celému regionu, o zápasech Krnova a Břidličné se hodně mluví, diváci chodí…

Je to super. Najdou se tací, kteří na různé věci nadávají, ale myslím si, že na poměry krajského přeboru je to bomba. Když Bruntál nehraje ve stejné soutěži, je naše derby nejlepším zápasem v přeboru. Divize má Bruntál s Rýmařovem, kraj má Břidličnou s Krnovem. Každý se na to těší.

Na jaře vás čeká více zápasů než obvykle, určitě budou i středy. Pro amatérské sportovce to bude hodně náročné…

Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že středy mají být jen dvě. Což není tak hodně, jedna středa bývala i na podzim. Jde spíše o to, že dvacet kol je strašná darda, člověk k tomu musí připočítat i zimní přípravu. Hodně důležité bude to, jak moc se týmům budou vyhýbat zranění a jak široký budou mít kádr. Jsem na to sám zvědavý, dvacet kol je podle mě masakr.

Kádr tedy skládáte i s ohledem na větší porci zápasů?

Chtěli bychom ještě posílit v obraně, i když si myslím, že na poměry přeboru máme kádr relativně široký, z šestnácti sedmnácti hráčů může hrát každý, tým máme dost vyrovnaný. Někdo dozadu by se nám líbil, covid to ale celé domotává, nikdo neví, co bude. Začínám být v tomto směru trochu skeptický, už teď je jasné, že budeme mít opožděný start přípravy. Chtěl bych věřit, ale něco mi říká, že to dobré nebude.

Řešíte tedy jen obranné řady? Směrem dopředu nikoho nehledáte?

Po zranění se nám ještě vrací útočník Jakub Houdek, ale nevím, kdy jej budeme moci využít. To samé platí pro Lukáše Mohylu, ten nehrál celý podzim a také jde do přípravy. Oba jsou stálicemi našeho kádru a na podzim nám chyběli. Chtěli jsme ještě Tomáše Hudského, ale ten se zranil, takže tam to padlo.

Trenér Petr Souček je u mužstva rok a půl, za tu dobu se už tak silné postavení Břidličné v kraji ještě upevnilo. Musíte s ním být asi spokojení, že?

Pod trenéry Štůralou s Minichem jsme skončili třetí, kádr se dost vhodně doplnil, už tehdy to mělo takovou stoupající tendenci. Příchodem pana Součka se to ještě zlepšilo, na krajský přebor nehrajeme vůbec špatný fotbal, má to z naší strany hlavu a patu, víme, co máme hrát. I tréninky pod ním jsou na dobré úrovni, jsem s ním maximálně spokojený, řekl bych, že to tak mají i ostatní kluci v kabině. Hodně nám pomohl i trenér brankářů Tomáš Věneček, i když ještě úplně nevíme, jestli s námi bude i na jaře. Celé je to postavené na tom, že máme na každém tréninku dva brankáře a trenéra brankářů, to jsme si hodně hlídali a navíc trénovali ve velkém počtu, protože se netajíme tím, že bychom chtěli do divize.

Stopku vám teď ovšem může vystavit covid, strach z nedohrání je na vás znát…

Strach mám, je to podle mě dost reálné. Měli jsme v úterý začínat přípravu a už teď je jasné, že nezačneme. Snažím se být optimistou, ale mám velké obavy.