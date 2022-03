Krnovští jasně v prvním poločase na trávníku ukazovali, že jim patří první místo v tabulce. Brzy se mohli ujat vedení. Došlo k faulu ve vápně a sudí Tabášek nařídil pokutový kop. Míč si vzal Bartoníček, ke smůle domácích ho ale nasměroval do břevna. V prvním poločase ještě jednou zachraňovala Brušperk branková konstrukce, to když z trestného kopu trefil Swiech tyč. Třetí velkou gólovku měl v závěru první půle Havlíček, který se dral u zadní tyče do zakončení, jenomže míč mu v rozhodující chvíli sjel po noze. „V prvním poločase jsme hráli dobře. Měli jsme tři velké šance, soupeř jednu. Bohužel gól se nám vstřelit nepodařilo,“ řekl k prvnímu dějství trenér Krnova Gustav Santarius.