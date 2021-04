„Chceme se vrátit zpátky k pohybu. Už se na to těšíme, uvidíme, jaká bude nakonec realita,“ řekl úvodem trenér krnovských fotbalistů Gustav Santarius. „Zatím se mluví o dětech a povinném testování. V tom problém nevidím. Přece jenom děti se budou testovat ve školách a dospělí zase v práci,“ přidal svůj postřeh.

Je jasné, že jarní část se s největší pravděpodobností dohrát nestihne v celém rozsahu. „Budeme rádi i za čtyři, pět zápasů. Osobně bychom byli vděčni i jen za přípravné zápasy. Hlavně, ať se vrátíme na hřiště,“ podotkl Santarius.

A jaký čas by potřeboval na přípravu? „Tři týdny až měsíc,“ řekl. Co se týká posil, tak ty v Krnově neřeší. „Kádr z podzimu zůstává kompletní. Příchod posil neřešíme, na čtyři, pět zápasů to nemá smysl. Nechali jsme to na letní přestávku,“ zakončil kouč.