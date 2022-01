Právě proti Slezanům měl v přípravném utkání minulý týden nastoupit, těšil se, ale zdraví bylo proti. „Přitom před odjezdem jsem vše odtrénoval, odběhal, ale teď mě lehce zlobí noha v oblasti kyčle. Navíc se do toho připojil koňar. Ale už to vypadá, že se zapojím do tréninku a bude to veselejší,“ popisuje Frydrych, který mluví o podzimu, soustředěních, mistrovské Legii Varšava, i o tom, proč Češi rádi volí štaci v Polsku

Exbaníkovec Frydrych: O návratu jsem přemýšlel, vyhrála touha po změně

Dva týdny před startem jara soutěže, navíc po absolvování kondiční části přípravy, zranění asi není příjemné, viďte?

Určitě. Vždy je lepší, když přípravu můžete odjet celou, bez úlev a jste na každém tréninku. Ideální to není, ale už se do toho dostávám, takže to nebude velký problém.

Jak obecně prožíváte soustředění?

Minulý rok jsme kvůli covidu zůstali v Polsku, nikam jsme nejeli a každý den trénovali jen v té zimě a sněhu. S odstupem času jsem si vyhodnotil, že je určitě lepší na to soustředění odcestovat pryč. I když je to složitější v tom, že dva týdny nejste s rodinou, ale pro tělo je teplo lepší. Stejně jako ty tréninkové podmínky, které Turecko nebo další země nabízí. Jsem rád a je to důležité.

Vy ještě pamatujete dobu, kdy české kluby místo do tepla jezdily na hory a hráči podstupovali galeje na lyžích?

Měl jsem tu smůlu – i když bych to teď nazval spíše štěstím – že jsem mohl jet s Baníkem pod panem Koubkem do Velkých Karlovic na zimní soustředění. Moje první s áčkem. Ráno se běhalo, byly kruhové tréninky, posilování. Pak oběd, odpočinek, a odpoledne se vyráželo na túry na běžkách. A večer ještě posilovna. To si pamatuji. Opravdové galeje, tři tréninky denně.

Patřil jste k těm, kterým lyže vadily, nebo naopak?

Jsem kluk z vesnice a uměl jsem na běžkách fungovat. Neříkám, že jsem dobrý, teď jsem na nich snad od toho soustředění ještě nestál, ale nevadilo mi to. Určitě lepší než běhat, protože ti, kteří lyžovat neuměli, museli za námi běžet. (směje se)

Aktuální kemp ve Wisle a vůbec v Polsku, je to podobné jako mají české kluby, nebo je to v něčem specifické?

S Baníkem jsme jezdili na herní soustředění do Turecka, tam se to nelišilo. Trochu jiné to bylo ve Slavii, kde jsme měli dokonce dvě po sobě. Nejprve ve Španělsku, kde se odehrávala kondiční a běžecká část, pak v Portugalsku. Tam už to bylo herní. Jinak si myslím, že to moc neliší. Obecně podmínky jsou stejné, hřiště připravená, takže je dostatek prostoru dobře potrénovat. Náročnější část přípravy jsme ale také odběhali už v Polsku. Tady už to spíše doběháváme, jde o kratší tratě. Zvlášť když nás teď vede trenér Guľa, tak máme s Čechy velmi podobný model.

V případě Slavie, která až letos zvolila jeden dlouhý třítýdenní kemp, to byla asi výjimka, že?

Asi ano. Ale když můžu říct sám za sebe, tak běhání v teplém Španělsku bylo mnohem příjemnější, než u nás na zmrzlém betonu. Tělo se tím šetřilo a pak mohly být ve Slavii větší dávky.

S baníkovci jste se tedy potkal, byť jste nenastoupil?

No, od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že s nimi budeme hrát, jsem se ohromně těšil. Že se potkám s kluky, s nimiž se znám a budeme mít možnost si proti sobě zahrát. Bohužel to nevyšlo. Navíc jsem měl dvě fáze tréninku, ani jsem na ten zápas nejel a s kluky se nesetkal. Jen jsem si psal s Laštym (Janem Laštůvkou) a Barym (Janem Baránkem), které tam asi jako jediné znám. Další jméno si nevybavím. Ale potkám se s nimi později zase v Ostravě.

Co říkáte na to, jak si Baník a Slavia vedou v sezoně?

Samozřejmě oba v české lize sleduji. Viděl jsem i jejich poslední zápas v prosinci, který byl velmi hezký. Jsem rád, že se jim daří, předvádí atraktivní zajímavý fotbal. Jen je škoda, že nemůže chodit mnoho diváků, protože v Polsku jich mohlo být víc. Slavia sice vede jen o bod, ale na podzim měla velké problémy, že po Euru kluci nebyli dobře připraveni. Teď to bude ale jiné, aspoň co jsem si s některými volal. Řekl bych, že titul vyhrají.

A Baník?

Líbilo by se mi, kdyby byli v první čtyřce. Už to, že jsou do šestého místa, je super, ale čtvrté by mělo být hratelné. Měl jsem možnost se setkat s trenérem Smetanou, i s Honzou Baránkem, bavili jsme se. Asi pro hodně lidí je to překvapení, ale asi si to i s mladším trenérem sedlo a Baníku to jde. Je to fajn.

Přemlouvali vás, ať se vrátíte, zvlášť když byla nejasná situace okolo Davida Lischky a obsazení pozic stoperů?

(pousměje se) Teď v zimě jsem nic neřešil, i když v kontaktu jsem. Honza Baránek mě přemlouvá často, ale to je spíše na kamarádské bázi. Navíc mám ve Wisle ještě rok a půl smlouvu, tak uvidíme, co bude v následujících měsících. Teď je ještě brzy.

Pojďme k podzimu. Čtyři góly jste za půl sezony už dal?

Určitě ne. Maximum mám čtyři branky za celou sezonu. Pohár nepočítám. Uvidíme, jestli se na jaře něco podaří. Byl bych rád, kdybych si to trochu vylepšil a týmu bych tím pomohl k bodům.

Asi šlo zejména o standardní situace…

Dva góly byly z dohrávaných standartek a dva zpoza šestnáctky. Jednou se mi povedlo trefit nejhezčí gól kariéry, a potom z dálky lehce tečovaná střela.

A ty červené karty?

To bylo horší období, seběhlo se to snad během pěti kol. Obě byly vždy v prvním poločase, takže jsem tím týmu moc nepomohl. Šlo o nešťastné situace, kdy jsem se na poslední chvíli snažil zastavit útočníka, ale pokaždé mi chvilička chyběla, abych byl u míče dříve. Nešlo ale o zákeřné zákroky. Při prvním jsem hasil pomalejší přihrávku, která na mě směřovala, ale nestihl jsem to.

A druhý?

To udělal chytře útočník. Viděl, že nemá balon, tak sebou praštil a sudí to pískl. Byl tam malinkatý kontakt, ale bylo to spíše zaškobrtnutí, než hrubý faul.

V minulém ročníku skončila Wisla třináctá, v létě jste pro Deník řekl, že cílem je posun na pohárová místa, ale jste opět jste třináctí. Proč se nedaří?

Je to velké zklamání. Sice jsme začali dobře, ale pak se nám některé zápasy nevydařily, spadlo sebevědomí, měli jsme hluché období, kdy nám to nešlo a už bylo těžké sbírat body. Teď přišlo čtyři pět nových hráčů, asi bude trvat, než si to sedne, ale doufám, že budou kvalitní a pomohou nám se posunout. Navíc máme dobrou pozici v poháru, tak snad tam nám to taky půjde.

Je cílem se probít – z ligy či poháru – do Evropy?

Ano, vedení by si přálo se dostat do předkol. Přece jen v Polsku přímých cest moc není, takže to bude těžké, ale nejotevřenější je to právě přes pohár. Musíme se co nejvíce koncentrovat na ligu, nicméně i tohle je možnost.

Vede vás trenér Adrián Guľa. Jak vám vyhovuje?

Proti trenérovi z Německa, který tu byl minule, dobrá změna. Ať už se vyhraje nebo prohraje, snaží se být pozitivní a přenášet to i na hráče, na tým. Přece jen máme spoustu mladých, které chce rozvíjet. Stěžovat si nemůžu, vše co jsem mohl, jsem odehrál. Tedy až na ty stopky za červené karty. Osobně jsem spokojený.

Přišel i další Čech, když se do Wisly vrátil Zdeněk Ondrášek. Pomáháte mu s orientací, nebo to už nepotřebuje?

Z klubu zaznívalo, že ve Wisle je dost Čechů a Slováků, takže nechtějí tyto hráče přivádět, jenže Zdeněk tu má dobré jméno, že ho berou spíše jako Poláka. On tu hrál dvě tři sezony, vrátil se do známého prostředí, fanoušci ho mají rádi, takže si pochvalují, že je zpět. A je to i na něm vidět. Je veselý, slyšet je ho na každém tréninku. Měli jsme problém, že od útočníků góly nepřicházely, takže se teď zvýšila konkurence a všechny to požene dopředu.

Mluvil jste o Češích ve Wisle, jenže našich fotbalistů je v Polsku obecně dost, navíc teď přišli do poslední Termaliky trenéři Radek Látal s Radimem Kučerou. Co o tom soudíte?

Nejsem překvapený. Češi mají velkou kvalitu, charakterové vlastnosti a takticky jsou na tom také dobře, takže ta cesta určitě není náhodná. V polských klubech obecně je více národností, týmy jsou tvořeny cizinci z větší části než je tomu v Česku. Je tu dost Španělů, či Portugalců, kteří jsou na tom výborně technicky, ale nechce se jim tolik bránit. To Češi kompenzují, protože velmi dobře pracují. Podle toho to kluby dávají dohromady.

A čím je atraktivní polská liga pro Čechy? Jsou to peníze?

O finančních podmínkách to určitě je. Zároveň soutěž je sledovaná, a odchází z ní řada hráčů do ještě lepších lig. Třeba teď šel jeden do anglického Brightonu. Zajímavá angažmá přišla i z MLS, další do Arábie. Pokud se chcete posunout dál do světa, je to určitě atraktivní a člověku to může hodně pomoci.

Českým klubům se na evropské scéně daří pořád víc, navzdory lepším podmínkám finančním i co se týká zázemí. Jaké jsou podle vás důvody?

Já si myslím, že to je tím, že polské kluby před každou sezonou dělají řadu změn. Jak jsem řekl, třeba nám teď v zimě přišlo pět hráčů. A tak je to ve všech klubech. Přichází tu kluci i zadarmo. A je možné, že když pak dochází v brzké fázi sezony na předkola pohárů, nejsou tolik sehraní a připravení. S tím i souvisí koeficient, který není vysoký, když se kluby moc nedostávají do základních skupin. K tomu v Polsku přivádí vždy jednoho dva nadstandardní hráče, české kluby ne, ale v pohárech to kompenzují týmovým pojetím. Jsou schopny soupeře překonat po taktické i fyzické stránce, v klíčovou chvíli se semknout. To bych řekl, že v Polsku chybí. Všichni by se chtěli zahrát fotbal, ale není tu chuť pracovat na sto procent v každém momentu. Že by se třeba všichni vraceli dozadu po ztrátě míče. My jako Češi to dodáváme. Jsme pracovití.

A co se tedy podle vás děje s Legií Varšava, která je úřadujícím mistrem, v předkole Evropské ligy vyřadila Slavii, ale nyní je na sestupových příčkách?

Oni si v období předkol odkládali zápasy, aby byli na ně připraveni, což se jim povedlo, jenže postoupili do skupinové fáze a tím, jak nebyli hráči asi zvyklí na rytmus neděle-čtvrtek-neděle, tak toho měli dost. Navíc pár zápasů prohráli, do toho ty odložené, takže se jim to nakupilo a nezachytili začátek. Nevím, co se v týmu děje, ale asi nebyli připraveni na množství utkání, možná ani šířkou kádru. Pak je těžké se do toho dostat.

Hýbe to fotbalovým hnutím v Polsku? Řeší se to?

Řeší, protože byla velká aféra, že chuligáni vtrhli do autobusu po příjezdu ze zápasu a napadli asi tři hráče. Tuším, že porážce na Wisle Plock. Ti napadení dokonce chtějí odejít. Je ale vidět, že fanoušci nejsou spokojeni. A co jsem zaznamenal v polských novinách, tak se tam mají dít velké změny. Vyměnili snad i sportovního ředitele, takže to tam nemají jednoduché.