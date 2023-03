/FOTOGALERIE/ Fotbalová mládež z Krnova dala o sobě vědět na mezinárodním poli. Třináctka se představila na zahraničním podniku v Polsku s názvem Winter CUP Wroclaw. Přípravka startovala v Ostravě, a to v nové campusové hale na Česko – Polském turnaji FEA3.

Krnovští mládežníci na mezinárodní scéně | Foto: FK Krnov

Mladší žáci ve Wroclawi odehráli během víkendu dvanáct utkání, ve kterých si připsali tři vítězství, stejný počet porážek a šest remíz. Nakonec ve třicetičlenném startovním poli brali patnácté místo. Nejcennějšího výsledek dosáhli s anglickým Watfordem, s kterým remizovali. „Pravidelně navštěvujeme podobné turnaje nejen v Polsku, tato akce, co se týká soupeřů, byla hodně kvalitní. Výkony kluků hodnotíme celkem pozitivně i když se museli potýkat se špatným počasím. Věříme, že každý zápas nám dal něco do sezony. A taky se ukázalo, na čem musíme dál pracovat,“ ohlíželi se za turnajem krnovští trenéři Tlolka s Urbaníkem. „Nejvíce nás mrzí remíza s Watfordem, v tom zápase nemůžeme klukům nic vyčíst, navíc jsme mohli soupeře porazit. V závěru nám rozhodčí nepískl dvě sporné situace, když ta jedna byla penaltová. Jsme rádi, že si to kluci užili,“ dodali.

Krnovská přípravka měla v Ostravě velmi slušnou formu. Z patnácti utkání hned třináct vyhrála a o prvenství se připravila jen kvůli horšímu vzájemnému duelu s Havířovem. „Dostali jsme pozvánku na poslední chvíli. Řekli jsme si, že se staneme černým koněm turnaje, což se nám ve finále povedlo,“ pousmáli se trenéři Žáček s Ochmanem. „První den byl z naší strany nic moc, bylo to bez chuti, ale výsledky stačily na to abychom se dostali do zlaté skupiny, která se hrála v neděli. Na finálovou skupinu se kluci dobře vyspali a všichni zaslouží poděkování za předvedenou hru a snahu každý zápas urvat vítězství. Střetli jsme se s kvalitními týmy, což je pro naše kluky jenom dobře,“ dokončili trenéři své turnajové ohlédnutí.