Fotbalové týmu na Bruntálsku rozjely přestupové aktivity. Akční je tradičně Marcel Cudrák, hrající manažer Břidličné. Ten získal hráče s opavskou minulostí Rolného, Bergra a Češka. V Rýmařově loví Romana Gÿorgyho.

Josef Holčák míří do Jindřichova | Foto: VLM

Změny chystají také v Jindřichově, tady by se mohl stát největší posilou kdysi velký talent Josef Holčák, který naposledy střílel góly právě Břidličné. Dalšími hráči na radaru jsou Martin Sklenařík, Petr Táborský a Daniel Horkel. Z Karlovic do Zátoru by se mohl přesunout Silvano Komuenha. Do týmu Fotbal Široká Niva přestoupili Marek Kubes ze Slovanu Ostrava a Adam Dluhoš ze Slavoje Bruntál.