/FOTOGALERIE/ První jarní kolo fotbalové divize je tady. A hned tady máme první velkou lahůdku. Do Bruntálu míří Krnov. Očekává se plný dům a zajímavý fotbal.

Fotbalový víkend se hlásí o slovo | Foto: Deník/VLP Externista

„Na derby se těšíme. Nebude to jednoduché, věřím ale, že budeme bodovat, a to i přesto, že nás trápí slušná marodka,“ řekl krnovský kouč Gustav Santarius. „Krnov jsme viděli v generálce s Kobeřicemi. Je to hratelný soupeř. Doma ztrácet body nemůžeme, věřím, že budeme úspěšní a diváci uvidí dobrý fotbal,“ přeje si kouč Bruntálu Petr Kostelník. Nedělní duel má výkop v 15 hodin.

Sobota 18. března

Divize F

Nový Jičín – Rýmařov (10.15), Hlubina – Břidličná 15.00)

Neděle 19. března

Divize F

Bruntál – Krnov (15.00)