/FOTOGALERIE/ Rasismus během úterního utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi pražskou Spartou a francouzským Monakem se stal tématem mezi českými fanoušky i v médiích. Svůj pohled na věc na žádost Deníku sdělil někdejší záložník Mario Lička. Mistr ligy s Baníkem z roku 2004 ve Francii několik let žil a hrál. Živě zápas na Letné neviděl, čerpá z toho, co se dozvěděl ve středu ráno z veřejně dostupných zdrojů. „Snad jsem vše pochopil správně,“ usmívá se na úvod povídání.

Mario Lička odehrál během působení v Baníku Ostrava mnoho povedených zápasů. Léta působil také ve Francii. | Foto: Deník/ Redakce

„Předně chci říct, že fotbal bojuje proti rasismu, protože je to platforma, která mnohé může změnit. Má to ale dvě úrovně,“ upozorňuje. „Troufám si tvrdit, že rasismus mezi hráči, trenéry, či činovníky klubů neexistuje. Proto se mě dotkl případ Ondřeje Kúdely, jelikož hráči se bijí o úspěch, prestiž, finance a od první do poslední minuty po sobě plivou, urážejí a nadávají si. Když se pak poštěkají, ať už rasisticky nebo jinak, nedělám v tom rozdíl. Je to součást boje,“ prozrazuje svůj názor Lička.