Po loňské sezoně se Marcel Cudrák jako hráč rozloučil v divizní Břidličné a zamířil do I.B třídy, do týmu Krásných Louček. „Bylo toho už na mě moc. Divizi jsem přestal dávat po zdravotní stránce,“ řekl Marcel Cudrák. Přitom herně na čtvrtou nejvyšší soutěž v pohodě měl. Za Krásné Loučky stihl do 15. září dva zápasy, ve kterých vstřelil tři branky. „V Loučkách hraji s kamarády. Z úvodních šesti kol jsem stihl dva, do konce podzimu bych mohl stihnout ještě tři, čtyři kola. Více ne,“ pousmál se třiatřicetiletý záložník. Vyšší soutěž mu zatím nechybí. „Zatím ne, ale musím na sebe prásknout, že jsem nabral deset kilo na váze,“ prozradil.

Břidličnou opustil jako hráč, práci sportovního manažera ale vykonává dál. „Baví mě to. Navíc jsem nově i asistent trenéra Jaromíra Lukáška. Je to zase něco nového a naplňuje mě to,“ podotkl. Co ho ale trápí, jsou výsledky Kovohutí. „Čekal jsem, že na tom budeme lépe. Avšak věřím, že se zvedneme a budeme se pohybovat okolo osmého místa v tabulce,“ je optimistou odchovanec krnovského fotbalu. Na trávník ho to v barvách Kovohutí zatím vyběhnout neláká. „Zatím ne. Ale uvidíme, co přinese čas,“ svěřil se.

I když působí v Břidličné a kope za Krásné Loučky, tak v srdci má Krnov. „V Krnově mě fotbalově vychovali. Hrával jsem tam od žáčků až po muže. Když to shrnu, tak Krnov je má srdcovka. Nyní finančně podporuji i krnovské dorostence,“ prohlásil Marcel Cudrák. V minulosti se hovořilo o tom, že na krnovský fotbal zanevřel. „Něco se v minulosti historicky v Krnově stalo, což nejde vymazat. Ale nechci to rozebírat. Do Krnova na fotbal chodím, mám to tam rád a když je to fér, fandím mu,“ řekl ještě krnovský rodák.

Jeho hráčská kariéra je pestrá. Za Josefa Mazury se ocitl ve Slezském FC Opava. „Rok v opavském áčku byl dobrou zkušeností. Do dvou zápasů jsem naskočil ve druhé lize. Pak jsem se ale zranil,“ zavzpomínal na angažmá v Městských sadech, kde ho vedle Josefa Mazury vedl i David Vavruška. Nakonec zamířil do Karviné. „Nezačalo to tam špatně, jenomže jsem se opět zranil. Tělo řeklo dost, bylo mi jasné, že na profi fotbal to už nebude. Po zdravotní stránce jsem na to neměl,“ uvedl smířlivě.

Vyzkoušel si taky angažmá v Německu. „Dva roky jsem strávil v šesté německé lize, vedle toho jsem chodil ve městě Neubäu do práce. Byla to zajímavá štace,“ pronesl Marcel Cudrák.

Během své kariéry zažil celou řadu trenérů. Dva z nich mu utkvěli v paměti. „Na žádného trenéra nemohu říci křivého slova. Dvě jména ale musím vyzdvihnout, a to Petra Součka a Petra Mašleje,“ zvedl prst zkušený fotbalista.

Velkou zálibou Marcela Cudráka je cestování. „Byl to i důvod, proč jsem skončil v divizi. Chci více cestovat. Rád bych se podíval do Austrálie a na Nový Zéland. Velkou srdcovkou je pak Španělsko,“ zakončil povídání Marcel Cudrák.