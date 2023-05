Fotbalisté Lískovce prohráli ve středečním duelu I.B třídy 1:2 v Nýdku. Jediný gól hostujícího celku dal Petr Soukup, který je ve skvělé střelecké formě.

Petr Soukup | Foto: archiv Petra Soukupa

Lískovec v Nýdku díky Soukupovi vedl, náskok ale neudržel a zůstal bez bodů. „Měl jsem šance na to, abych tým uklidnil druhým gólem. Mohlo to vypadat jinak,“ mrzelo po utkání Soukupa. Ten ale jinak musí být se svými výkony spokojen. V předešlém domácím duelu proti Vendryni (6:1) se totiž blýskl hattrickem. Stejně jako o dva týdny dříve v utkání proti Bašce (7:2).

„Když jsem okolo mých dvaceti let hrával krajský přebor ve Velkých Losinách, tak jsem dával hodně gólů. Myslím, že se mi povedly i dva hattricky po sobě, ale toto se nikdy neomrzí. Budu rád, když to tak bude i pokračovat,“ usmál se.

Pětatřicetiletý útočník je v Lískovici od léta, kdy dorazil z Frýdlantu nad Ostravicí. „Když jsem tam skončil, tak jsem o jiných nabídkách ani nepřemýšlel, i když jich pár bylo. Chtěl jsem si zahrát ještě s kluky, se kterými jsme řádili ve Frýdku-Místku. V Lískovci jsem navíc hrával už dřív a cítím se tady super,“ svěřil se.

V Lískovice je Soukup spokojený. Taky ale mohl hrát MSFL za Frýdlant. „Neskromně si myslím, že kdybych v létě pořádně potrénoval, tak bych na třetí ligu měl. Ale chtěl jsem více času o víkendech věnovat rodině, takže jsem v Lískovci. Tady jsem navíc domluvený, že nebudu na všech zápasech,“ prozradil Soukup.

Jedna věc jej ale přeci jen mrzí. „Chtěl jsem si ještě jednou zahrát ve Frýdku-Místku ve Stovkách, což už se mi nejspíš nepovede. Frýdek-Místek pro mě byl nejlepší zastávkou, celá má rodina to tam měla ráda, nechyběli na žádném zápase. Zažít to ještě jednou by bylo krásné,“ dodal.

Soukup v sezoně 2012/13 nastupoval i za ligový Baník Ostravě. Tehdy dokonce hrál v útoku s Milanem Barošem, proti Spartě zažil i plné Bazaly. „Co víc si přát,“ prohodil. V Baníku ale nakonec odehrál jen deset zápasů.

„Hned ve druhém utkání jsem se zranil, koleno mě pak už nepustilo k mé hře. A já jsem zase nebyl tak dobrý fotbalista, abych se dokázal prosadit, když mě něco limitovalo. Potom jsem se trápil a Baník navíc odvolal trenéra, který mě do Ostravy přivedl,“ připomněl.