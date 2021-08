Úvod zápasu vyšel lépe Heřmanicím, které šly do vedení už ve 4. minutě brankou Půdy. Vyrovnání se domácí dočkali ve 28. minutě gólem Blažka. „Na první zápas jsme se těšili, věděli jsme však, že nás čeká nesmírně těžký duel, což se potvrdilo. Měli jsme hodně šancí, se kterými jsme měli naložit lépe, a finální fáze nám hodně skřípala,“ podotkl trenér Bruntálu Martin Kotala. „Nedokázali jsme přihrávky řešit tak, abychom z nich mohli dát gól. V tomhle směru to nebylo úplně podle mých představ,“ dodal.

Bláznivou podívanou nabídlo posledních patnáct minut duelu. Nejprve poslal Bruntál do vedení 2:1 Orság, hosté odpověděli tři minuty před koncem trefou Kaspříka. Jenže poslední slovo si ještě stihli vzít Bruntálští a Urban v poslední minutě rozhodl o výhře domácích 3:2.

„Klukům musím moc poděkovat za bojovnost, celých devadesát minut se maximálně snažili. Dělali všechno pro to, abychom utkání zvládli, což se nám podařilo a já jsem za to moc rád,“ vysekl Kotala svým svěřencům pochvalu. „Zároveň jsme ale zápas měli rozhodnout mnohem dřív. Šancí bylo opravdu hodně a nemuseli jsme jít až do takového dramatu,“ uzavřel Martin Kotala.

2. kolo divize F (neděle 8. 8. 2021):

Bruntál – Heřmanice 3:2 (1:1)

Branky: 28. Blažek, 77. Orság, 90. Urban – 4. Půda, 87. Kaspřík. Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Gasnárek. ŽK: Vojtík, Kušnír, Blažek, Hanel – Horkel, Půda. Diváci: 350.

Bruntál: Studený – Goněc, Kušnír, Vojtík, Němec (80. Hanel) – Šindler, Ostrák, Blažek (80. Hapka), Knapp (80. Žatka) – Urban – Orság. Trenér: Kotala.