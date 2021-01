/DENÍK ZAUJALO/ Fotbal na Bruntálsku má svůj exkluzivní informační kanál. Bývalý ligový rozhodčí Gustav Santarius mladší založil před čtyřmi lety facebookový profil právě s tímto názvem. Tehdy ani v nejmenším netušil, jakým se stane jeho nápad hitem. V současné době má stránka okolo dvou tisícovek příznivců.

Gustav Santarius, trenér Krnova | Foto: FK Krnov

„Náš okres byl v tomto směru trochu zaostalý. S lidmi okolo fotbalu jsme se bavili o přestupech, a tak mě napadlo, že by se tyto informace mohly dávat ven veřejně,“ řekl zakladatel stránek Gustav Santarius mladší, který to jako rozhodčí dotáhl až do ligy a v současné době trénuje krnovské muže v krajském přeboru. „Fotbal je můj velký koníčkem, v tomto prostředí se pohybuji, takže mě to i baví. A když vidíte, že má zájem druhá strana, je to motivace,“ podotkl Gustav Santarius. Na jeho stránkách naleznete aktuální přestupy od nejnižších soutěži až po ty nejvyšší. Samozřejmě se zaměřením na bruntálský region. Totéž platí o přípravných zápasech, či pozvánkách na turnaje. Nechybí historické okénko, nebo odkazy na články z médií, včetně Deníku.„Člověk sbírá informace, kde se dá. Čerpám také z I.S. Fotbal a od lidí, co se ve fotbalu pohybují. Naposledy jsem zveřejňoval přestup Ondry Machuči z Rýmařova do Seredě. Informaci jsem už měl, akorát jsem čekal na fotku,“ pousmál se bývalý ligový sudí.