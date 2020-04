Proč jste se vlastně o situaci ve Vítkovicích začal zajímat?

Já vám nejdříve, když dovolíte, řeknu, proč jsem se nakonec rozhodl vaši žádost o rozhovor přijmout, i když jsem to zpočátku neměl příliš v úmyslu. Z určitých důvodů, ke kterým se později dostanu, jsem se rozhodl pomoci jinému fotbalovému klubu. Vkládám do toho vlastní prostředky, zatěžuju tím lidi kolem sebe, kteří mají dost své práce, stojí mě to čas a energii, a ještě si od některých lidí čtu na sociálních sítích výpady, nad kterými zdravý rozum zůstává stát. Někdy si říkám, že jsem do toho neměl vůbec jít. Vítkovice by dokráčely vlastní vinou ke svému konci a já bych měl o mnoho starostí méně. Ale teď tedy k vaší otázce. Ta zněla?

Proč jste se o stav ve Vítkovicích začal zajímat.

Vše začalo tím, že jsem byl Vítkovicemi osloven se žádostí o pomoc. Nebylo tajemstvím, že situace ve Vítkovicích začala být velmi složitá. Později jsem pochopil, že problém tohoto klubu není jen ve vlastní finanční tísni, ale také v tom, že je vnitřně rozklížený a že mezi akciovou společností, pod níž spadá A-tým, a spolkem, který zastřešoval mládež, panovaly značné rozpory. Vítkovice zkrátka nefungovaly jako celistvý klub, tížily je dluhy vůči hráčům, tedy i vůči těm, kteří byli ve Vítkovicích na hostování od nás z Baníku. Proto jsme odměny našim hráčům ve službách Vítkovic doplatili my. Což má za následek, že nám nyní Vítkovice dluží peníze v řádech statisíců.

Jak se situace vyvíjela dál?

Vítkovice mě požádaly o další pomoc. Tentokrát se na mě obrátily s prosbou, abych pomohl uhradit dlužné částky i vůči ostatním jejich hráčům i zaměstnancům. A tím de facto začalo nějaké jednání o mé případné aktivitě směrem k Vítkovicím.

Proč jste vy, majitel Baníku, vůbec začal o další komplexnější pomoci městskému rivalovi přemýšlet?

Já samozřejmě vnímám Baník a Vítkovice jako dva odlišné kluby. Oba mají svou historii, své úspěchy, ve své době měly oba svůj podíl fanoušků. Zvláště v současné době ale platí, že řada hráčů, kteří dnes působí v mládežnických celcích Baníku, prošla působením ve vítkovické mládeži. A je přirozené, že by tomu tak mělo být i do budoucna. Pokud by se ale měla snížit sportovní úroveň Vítkovic, tedy i mládeže, a k tomu ta situace začala výrazně směřovat, utrpěl by tím i Baník. Už jsem za tu dobu, po kterou v Baníku jsem, pochopil, že chce-li být Baník fotbalově silný, musí být fotbalově silný celý region. A platí to i opačně. Silný Baník je výhodou pro celý region. Proto nám záleží i na tom, aby fungovaly i Vítkovice. Nehledě na to, že spolupráce s dobře fungujícími Vítkovicemi je podle mého názoru oboustranně velice výhodná. Ve Vítkovicích v posledních letech působilo několik hráčů Baníku, kteří se do našeho aktuálního kádru nevešli, přesto jsme jim hostováním ve Vítkovicích zajistili druholigové angažmá a oni zase v minulé sezoně pomohli Vítkovicím k nejlepšímu výsledku za několik posledních sezon.

Navenek prosakují zjevné spory mezi současnou Akademií MFK Vítkovice a spolkem FC Vítkovice 1919. Který z těchto subjektů lze z vašeho pohledu vnímat jako mládežnickou základnu vítkovického fotbalu?

Akademie MFK Vítkovice dnes může zejména ve vztahu k městu garantovat, že v ní z podstatné části působí lidé, kteří se na současném stavu vítkovického klubu nepodíleli. Jmenuji namátkou šéftrenéra Jana Laslopa, trenéra Ondřeje Smetanu, mohl bych jmenovat dál. V mých očích jsou to lidé, kteří se nehodlají utopit v nějakých osobních rozbrojích, ale jsou odhodlaní dělat fotbal, rozvíjet Vítkovice a tím i celý region. Tito lidé ve mně budí důvěru a s nimi i celá Akademie MFK Vítkovice. Ta už podala žádost, aby se stala přidruženým spolkem. Což znamená spolupracujícím subjektem pro akciovou společnost MFK Vítkovice, která zastřešuje druholigové „Áčko“.

Zástupci spolku FC Vítkovice 1919 nicméně hovoří o Akademii MFK Vítkovice jako o prázdné schránce…

Pokud mám informace, v Akademii MFK Vítkovice dnes působí snad všichni trenéři, o které měla Akademie zájem o oslovila je s tím, aby do Akademie přestoupili. Stejným způsobem do Akademie přechází drtivá většina oslovených hráčů. Pokud vím, zájem projevují i další hráči, které Akademie z časových důvodů ještě neoslovila. O účast v soutěžích má řádným způsobem zažádáno a disponuje smlouvami o užívání infrastruktury. Takže bych chtěl mít vysvětleno, o jaké prázdné schránce zde někdo hovoří. Akademie MFK Vítkovice je z mého pohledu navíc organizací, která nemá žádné dluhy, která nemusí čelit nařčením z různých podvodů, machinací či vnitřních rozbrojů a podobně, které byly hojně prezentovány i v tisku. Upřímně řeknu, že mě takováto vyjádření poměrně udivují. Zvláště od lidí, kteří kupříkladu nesou zodpovědnost za to, že se od Vítkovic odvrátil i potenciální investor, který měl zájem tomuto klubu výrazným způsobem pomoci.

Zástupci mládežnického spolku FC Vítkovice 1919 si stěžují na to, že kupříkladu Ostravská sportovní, a.s. účelově převzala některá hřiště, která k tréninku užíval právě FC Vítkovice 1919. Proto, aby situaci konkurenčnímu spolku co nejvíce zkomplikovala…

To je bohužel další velmi zkreslené podání. Situace je taková, že vlastníci těchto tréninkových ploch, ať už je to areál Vítek, ale i ostatní, se z důvodu špatné platební morálky Vítkovic logicky rozhodli pro změnu. Společnost Ostravská sportovní si tato sportoviště převzala do pronájmu, ale hlavně do své správy, aby mohla kvalitu všech těchto ploch zlepšit. A to také provedla. a dále bude provádět. Dnes například v areálu Vítek již trénují muži Vítkovic, A nadále se počítá s tím, že na těchto plochách budou trénovat vítkovické děti.

Bude Baník za stávající nevyjasněné situace nadále podporovat Vítkovice, a to přinejmenším hráčskou podporou, tak aby se ve druhé lize zachránily?

Samozřejmě. Sezona je rozehraná, naši hráči ve Vítkovicích jsou, a také tam nadále budou. Věřím, že to Vítkovicím pomůže, aby druhou ligu udržely. Zároveň zdůrazňuju, že Vítkovice jsou a také zůstanou autonomním klubem, zcela jednoznačně chci říct, že o vstupu do Vítkovic neuvažuji a že řeči, že Baník chce pohltit Vítkovice, jsou naprosto zcestné. Rád Vítkovicím pomůžu, mají svoje místo v ostravském fotbale a budu rád, když tam bude fotbal na odpovídající úrovni pokračovat, ale klubem mého srdce je jedině Baník a rád bych, abych mohl čas svůj a svých zaměstnanců opět věnovat především Baníku.