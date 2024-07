Úterní úvodní semifinále s Francií urvalo Španělsko po rychlém obratu ještě v prvním poločase 2:1. „Byl to strhující zápas, kterému pomohly rychlé góly. Oba týmy se pak přetlačovaly a bylo to napínavé a zajímavé až do konce. Užil jsem si to,“ řekl devětačtyřicetiletý fotbalový expert Deníku Miloslav Brožek, který trénuje druholigovou rezervu olomoucké Sigmy a dříve vedl Opavu.

vyspělý technicky i kondičně. Směrem dopředu je nebezpečný, ale zvládá i bránit. Je mladičký, ale už teď hraje týmově, což je krásné. Taky ho za to po utkání chválil spoluhráč Rodri. Španělům ten tým šlape,“ dodal Miloslav Brožek.

Středeční druhé semifinále s Nizozemskem vybojovala po otočce Anglie 2:1. „Holanďané se nemají za co stydět, celý turnaj bavili, líbili se mi. Anglie proti nim odehrála jasně nejlepší zápas na turnaji. Pochválil bych kritizovaného trenéra Southgatea. Nebál se vystřídat v závěru kapitána Kanea za Watkinse, a ten v poslední minutě rozhodl,“ připomněl Miloslav Brožek.

Na nedělní večerní finále se těší. „Angličané nastartovali turnaj tak, jako by jeli lokálkou. V semifinále se přesunuli do rychlíku a jsem zvědavý, jak se budou prezentovat v boji o zlato. Protože potenciál mají obrovský,“ zdůraznil Miloslav Brožek. „Každopádně je k zamyšlení, proč nebyli od začátku turnaje dominantnější a více rozdílový,“ doplnil Miloslav Brožek.

„Španělsko se zatím jeví bezkonkurenčně, šlapou. Je otázka, zda to bude taktická bitva, nebo otevřené utkání. Španělé budou chtít útočit, bude to zajímavé. Do Španělska jsem jezdíval, studoval jsem tam, na druhé straně mám nesmírně rád anglickou Premier League, jsem její velký fanoušek. Na obě strany je to pro mě srdcovka. Fandit budu oběma,“ uzavřel Miloslav Brožek.