„Na rozdíl od soupeře to byl pro nás první zápas přípravy,“ začal komentář k pohárovému zápasu předseda Slavoj Olympie Jan Urban starší. Jeho tým měl hned v úvodu velkou šanci. Po centru Šindlera minul o malý kousek mladý Knapp. „Poté převzal iniciativu soupeř, měl více ze hry,“ pokračoval bruntálský boss. Ale tutovku měl Knapp, šel sám na brankáře Pitruna, ten špičkou kopačky ale balon vykopl. „Bohužel deset minut před poločasem chybovala naše obrana, když míč naservírovala přímo Podhornému, který lobem přehodil Šidláka,“ povzdechl si Jan Urban starší.

Po přestávce chtěl Bruntál s výsledkem něco udělat. „Do druhého poločasu jsme nastoupili v novém rozestavení. Měli jsme dvě velké šance Ostrákem. Bohužel pak sudí Šimeček nařídil penaltu, kterou snad viděl jenom on. Nebylo to poprvé, co nám tento pán ublížil. My jsme potom úplně otevřeli hru, na hrot šel Ondra Kušnír. Hosté dali třetí gól, nám se už jen podařilo snížit,“ dodal Jan Urban, který by rád ještě před startem soutěže tým posílil. „Jednoho hráče jsme už oslovili. Na generálku s Kozlovicemi by už mohl být k dispozici,“ podotkl Urban.

Bruntál – Šumperk 1:3 (0:1)

Branky: 86. Kušnír – 34. Podhorný, 65. Strnad (penalta), 77. Ostrovka. Rozhodčí: Šimeček – Dudek, Kotala. ŽK: Jurásek. Diváci: 360.

Bruntál: Šidlák – Nšmec, Kušnír, Vojtík (24. Hanel), Galus – Slavík, Šindler (57. Zapletal), Urban, Goněc (67. Pawlita)- Ostrák, Knapp. Trenér: Martin Kotala.