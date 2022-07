Do týmu trenéra Gustava Santariuse se vrací po angažmá v Rakousku jednatřicetiletý ofenzivně laděný záložník Martin Václavek. „Bylo jasné, že musíme posílit. Divize je soutěž, která do Krnova patří,“ zdůraznil trenér Gustav Santarius. „Chtěli jsme kádr i omladit, proto jsme přivedli i mladé hráče. Všechny posily jsme získali na přestup,“ podotkl kouč divizního nováčka.

Obranu bude společně s Jakubem Swiechem dirigovat šestadvacetiletý stoper John MacDonald Igbinoba. Tento fotbalista patřil naposledy k oporám Vratimova. V České republice hrál za Třebíč, Brno, Havířov a Vratimov. Za sebou má i angažmá v rakouském týmu SV Grün-Weiß Micheldorf. „Jedná se o důrazného fotbalistu. Velké pozitivum vidím v tom, že u něj odpadá problém s jazykovou bariérou,“ vyzdvihl Santarius. Dalším zkušeným borcem je Martin Václavek, který se do Krnova vrací z angažmá v Rakousku. „Martin bude velkou posilou. Navíc v Krnově už hrával, vrací se do známého prostředí,“ řekl trenér.

Krnov ve fázi zkoušení, končí Miškev s Teichmannem

V brance bude Jakubu Řeháčkovi krýt záda dvaadvacetiletý Denis Charvát. Je to brankář, který chytal v Pustkovci, Fulneku, Pustějově, Třebovicích a Hlučíně. Zajímavou posilou je krajní záložník Jiří Mráz. Tento třiadvacetiletý fotbalista hrával v Rakousku, Mikulovicích a Jeseníku. Jedná se o futsalového reprezentanta. Z Opavy se do Krnova vrací mladíci Petr Hrdlička s Jakubem Grulichem. Skupinu dalších nováčků tvoří devatenáctiletý obránce Filip Kmínek, který oblékal dresy Zlatých Hor, Jeseníku a Šumperku. O rok mladší Marek Handlíř prošel Petřkovicemi, ostravským Baníkem a Hlučínem. Skupinu nových hráčů uzavírá dvacetiletý záložník Antonín Lyčka, bývalý fotbalista Petřkovic, Baníku, Hlučína a Staré Bělé.

Krnov ale eviduje také odchody. Místní legenda Ondřej Bartoníček zamířil do Lichnova. Adrian Miškev s Ondřejem Teichmannem chtějí zkusit štěstí v Rakousku. „Odchodů je nakonec více, než jsme počítali,“ řekl trenér Krnova Gustav Santarius. Vedle již tří zmiňovaných odešla do Lichnova krnovská ikona Ondřej Bartoníček, do konkurenční Břidličné gólman Matěj Tabach, Josef Hvížď bude působit ve Slezských Rudolticích, Jan Volný v Třemešné, Avarim Snokrot v Bruntálu a Theodor Matějíček odehraje podzim v týmu Povltavská. „Věřím, že kluci, kteří přišli, tyto hráče nahradí,“ přeje se Gustav Santarius.

Na nový soutěžní ročník se v Krnově už těší. Čekají je tři derby, a to s Bruntálem, Rýmařovem a Břidličnou. „To největší je na programu už v prvním kole. Přáli bychom si, aby se zvýšila i divácká návštěvnost,“ zakončil trenér FK Krnov.