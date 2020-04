Pořádně natěšeni jsou na první společný trénink v divizním Slavoj Olympii Bruntál. Předseda oddílu Jan Urban starší věří, že se tak brzy stane a amatéři budou následovat profíky, kteří začali se společnou přípravou v pondělí.

Fotbalový Bruntál se už nemůže dočkat. Foto: VLM | Foto: Deník / Redakce

„Už by to chtělo začít. Kluci se mě ptali, zda mohou jít na hřišti alespoň ve dvou, bohužel jsem jim to dovolit nemohl,“ poznamenal Jan Urban. „Stále trénujeme individuálně. Trenér Martin Kotala komunikuje s hráči přes video. Jsem rád, že má zpětnou vazbu,“ těší bruntálského šéfa.